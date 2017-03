Volden mod parkeringsvagter er mere end halveret på et år

En p-afgift på 510 kroner udløser alt for ofte voldelig adfærd og tilråb. Men på bare et år er tilfældene af vold halveret, som resultat af, at parkeringsvagterne nu modtager undervisning i konflikthåndtering.

Parkeringsvagter har siden tidernes morgen været samfundets boksebolde, som må finde sig lidt af hvert, når de udfører deres arbejde i gadebilledet. Trusler, tilråb og i værste tilfælde overfald, er dagligdag for de uniformerede kommunalarbejdere. Men der er lys for enden af tunellen.



Fra 2015 til 2016 er der sket et markant fald i tilfældet af vold og trusler mod parkeringsvagterne i Københavns Kommune. Tal fra Københavns Center for Parkering viser, at antallet af ubehagelige hændelser er faldet fra 79 til 33 på kun et år, hvilket er mere end en halvering.



Det store fald i antallet af voldelige hændelser er resultat af, at Center for Parkering de sidste 1,5 år har haft et meget målrettet fokus på at undervise parkeringsvagterne i konflikthåndtering, og det har virket.



Center for Parkering anerkender nu, at der er en risiko ved at arbejde som parkeringsvagt, og det er noget Henrik Fosdam, parkeringsvagt i Københavns Kommune, kan mærke.



"Min chef siger tit, 'husk nu at det ikke er de 510 kr værd'. Nogle mennesker kan man bare ikke tale med, og så bliver man nødt til at trække sig tilbage," siger han, imens han understreger, at han dog aldrig har trukket en bøde tilbage på grund af truende adfærd.



En gang om året modtager Henrik og hans kollegaer undervisning i konflikthåndtering. Center for Parkering tror på, at parkeringsvagterne selv kan gøre meget for at undgå voldelige hændelser ved at trække sig fra en konflikt, hvis den er under optrapning. Og at undervisning i konfliktnedtrapning er nødvendigt for, at man som parkeringsvagt ikke lader sig rive med, hvis en borger hidser sig op over en afgift.

"Hvis vi ikke kan nå ind til borgeren, så skal vi være gode til at trække os fra situationen. Hvis folk bliver ved med at råbe og svine en til, så har man ikke mere at snakke med dem om," siger Henrik Fosdam og fortæller også, at jægersoldaten B.S. Christiansen blandt andre har været ude og undervise om, hvordan man holder personlige problemer ude af arbejdslivet.



"Vi render allesammen rundt med en mental rygsæk, hvor vi har mange andre personlige konflikter pakket ned i. B.S. Christiansen lærte os, at vi skal tømme rygsækken, inden vi går på arbejde, så vi går på gaden med et let sind og lettere undgår selv at hidse os op."



På sine godt 2,5 år som parkeringsvagt, er Henrik Fosdam alligevel blevet hærdet, og det er også noget, der hjælper ham med at holde hovedet koldt i ubehagelige situationer.



"Jeg kan jo ikke basere en hverdag på, at jeg er bange for at møde en tosse, der kan tænde helt af, hvis personen får en afgift. Der er jo nogle, der ser os som det onde selv. Men jeg bestræber mig alligevel på at give borgeren den bedst mulige oplevelse. Jeg vil gerne nå ind til personen og forklare på en ordentlig måde, hvorfor vedkommende har fået en afgift."



Selv har Henrik Fosdam oplevet at blive omringet og truet af tre mænd udenfor Christiania, fordi han havde udskrevet en afgift til en ulovligt parkeret bil. Det er den slags erfaringer, der har lært ham at bearbejde det hårde miljø, hvor han mener, at det kan være hårdere for de nye parkeringsvagter.



"Som ny går det meget nemt under huden på en, hvis folk råber og siger grimme ting. Du skal være rustet til det. Som p-vagt skal man ikke være alt for skrøbelig. Med tiden bliver man tykhudet nok og lærer at børste det af sig."