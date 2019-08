Voldsanklager fører ikke til skærpet tilsyn med Tvind

Socialtilsyn Midt vil ikke føre skærpet tilsyn med Tvind-leder efter anklager om vold mod elever i 80'erne.

Det vil ikke føre til skærpet tilsyn med Tvind i Ulfborg, at lederen af et botilbud og et anbringelsessted er anklaget for i 1980'erne og 1990'erne at udføre og acceptere grov vold.

Det fortæller tilsynschef i Socialtilsyn Midt Ulla Bitsch Andersen.

- Jeg ville have svært ved at se, hvordan vi kunne føre skærpet tilsyn med stederne. Det handler om nogle meget gamle forhold, siger hun.

Hun påpeger, at politiet i Storbritannien og i Danmark har undersøgt anklagerne og ikke fundet anledning til at rejse sigtelser eller andre tiltag.

Efter nye anklager om grov vold og neddysninger af voldtægter på skolen har britisk politi dog valgt at genoptage sagen. Det skriver Kommunen.dk.

Tidligere elever på en af Tvinds tidligere småskoler i England anklager ifølge kommunen.dk forstander på skolen Steen Conradsen for i 1980'erne og 1990'erne at have udøvet og accepteret vold.

Steen Conradsen er i dag leder af et botilbud og et anbringelsessted på Tvind i Ulfborg. Hverken Socialtilsyn Midt, der har ansvaret for tilsynet med stederne, eller Holstebro Kommune oplever lignende problemer i dag.

Holstebro Kommune opretholder tæt kontakt og støtte til to unge mænd på Tvind i Ulfborg - et såkaldt efterværn. Selv om kommunen ikke har oplevet anklager lig dem, der kommer fra England, vil familiesektionen skærpe opmærksomheden på stedet.

- Det betyder selvfølgelig, at vi vil lave en opfølgning på de to drenge og kigge på, om der skulle være noget på spil for dem, siger Mads Larsen, der er sektionsleder i Holstebro Kommunes familiesektion.

Kommunen.dk har forsøgt at kontakte Steen Conradsen, men han er ikke vendt tilbage. Mediet har også forsøgt at kontakte ti lærere, som arbejdede på skolen i England. De har enten ikke svaret eller ønsker ikke at udtale sig.

/ritzau/