Voldsom kritik rammer kulturfestival, der skulle markere Brexit

En boreplatform fra Nordsøen skulle være det kulturelle fyrtårn i britisk kulturfestival. I stedet troner platformen som en halvrusten strandet hval, der ikke er i stand til at byde den store oplevelse til de besøgende i kystbyen Weston-super-Mare.

Over en milliard skattekroner er brugt på festivalen, som over sommeren kun tiltrak 238.000 besøgende rundt om i landet. Målet var i de mest optimistiske prognoser 66 millioner – næsten hele landets befolkning.

Det er en spektakulær fiasko. Officielt hedder festivalen "Unboxed", som betyder noget i retning af at tænke uden for kassen. Men politikere, der ønskede Brexit, formåede at give festivalen tilnavnet "Festival of Brexit".

Det er netop der, hvor det gik galt, mener festivalens kreative direktør Martin Green.

”Desværre er mærket ’Brexit-festival’ blevet knyttet til projektet. Det er noget, som vi alle må lære noget af. Regel nummer ét for store begivenheder er, at de ikke må blive politiseret. Desværre valgte nogle at politisere denne festival fra begyndelsen,” siger han til politiske hjemmeside Politics Home.

Tanken om festivalen blev født af daværende premierminister Theresa May tilbage i 2018, som annoncerede en festival, der skulle udstille det bedste, som Storbritannien havde at byde på innovativt, kulturelt og kreativt.

Festivalen skulle med andre ord være et ekko af verdensudstillingen i 1851 og den britiske festival i 1951.

Men tanken blev fra starten politiseret af den netop udpegede erhvervsminister Jacob Rees-Mogg, som sagde at ”Tanken om en Brexit-festival er en fremragende ide”.

Siden har begrebet Brexit-festival bidt sig fast, og det har ikke hjulpet festivalen, som finder sted i ti byer rundt om i Storbritannien.

I Weston-supper-Mare skulle den gamle boreplatform være en flydende blomstrende have, hvor besøgende på øverste dæk kunne lytte til farvandsprognosen, som annoncerede tåge i Dokker Banke.

I avisen the Times lægger kommentatoren Libby Purves ikke fingre imellem.

”Det er en dyr fiasko, et klassisk eksempel på, hvordan regeringens specialister ikke har opskriften på sund kreativ kultur,” skriver hun.

Hun siger sarkastisk, at den gamle boreplatform, der bliver beplantet med træer og planter for at opmuntre befolkningen i udkantsbyen Weston-supper-Mare ikke inkluderer koncerter eller besøg af kendte orkestre eller for dens sags skyld opera eller ballet.

Som hun bemærker, så har festivalen været fokuseret på nye kulturelle projekter, der vil ”nedbryde grænser”.

Men det kommer med et stort prisskilt, som kommentatoren Marina Hyde skriver i The Guardian om antallet af besøgende.

”Hver eneste besøgende til de forskellige begivenheder kunne hver især have modtaget 500 pund (4300 kroner, red.) i stedet,” skriver hun.

Mange af arrangementerne bliver beskyldt for at være woke eller politiske korrekte. En pointe som Frank Furedi, der er professor emeritus ved University of Kent, også fremhæver.

”Festivalen har intet at gøre med Brexit. Den er en undskyldning for at udstille de seneste woke-modeluner siger han til avisen Daily Mail.