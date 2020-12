Voldsom vind kan plage Storebæltsbro til mandag formiddag

På grund af blæst frarådes vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsforbindelsen til mandag klokken 10.

Det har blæst kraftigt store dele af søndagen, og sidst på eftermiddagen frarådes vindfølsomme køretøjer fortsat at tage turen over Storebælt.

Det skriver Vejdirektoratet samt Sund Bælt, der er driftsselskab for blandt andet Storebæltsforbindelsen, på Twitter.

- Vinden forventes at aftage mandag formiddag, skriver Vejdirektoratet, som hører under Transportministeriet.

Sund Bælt skriver mere specifikt, at der ventes at være fri passage igen mandag omkring klokken 10.

Indtil da advares høje, lette køretøjer imod at passere broen. Det gælder eksempelvis biler med campingvogn eller trailer, varebiler, busser og lastbiler med let eller ingen last.

Sund Bælt advarede allerede lørdag om, at der frem til søndag klokken 18 kunne komme vindstød af stormstyrke ved Storebælt. Derfor kunne det komme på tale helt at lukke broen.

Hvis der kommer vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet, lukkes der for al trafik ved Storebæltsforbindelsen.

Men det blev ved risikoen. Søndag klokken 18 var der endnu ikke målt så kraftig vind, og det har derfor været muligt for biler og andre køretøjer at passere.

Flere gange søndag har Sund Bælt dog gjort opmærksom på, at det blæser. Derfor har selskabet også tidligere på dagen advaret vindfølsomme køretøjer mod at tage turen over Storebælt.

Mens det blæser kraftigt, må der maksimalt køres 50 kilometer i times over broen.

/ritzau/