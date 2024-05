Voldsomme protester i Georgien bekymrer den danske regering

Danmark er gået med i en fælles erklæring, hvor en række nordiske og baltiske lande udtrykker bekymring over udviklingen i Georgien.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mener, at den georgiske regering trækker landet væk fra EU og Europa imod befolkningens ønske. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau:

- I december gav vi landet EU-kandidatstatus og tilbød dermed en klar vej til fremtidigt medlemskab. Men stik imod befolkningens ønske, trækker den georgiske regering nu landet i en antivestlig retning - væk fra EU og Europa.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han peger på en ny lov, der er på vej, som tidligere er blevet omtalt som "Putin-agtig".

Landene bag erklæringen er bekymrede for, at loven kan blive brugt til at lukke munden på medier og civile organisationer i landet.

Loven kræver blandt andet, at alle organisationer, som får mere end 20 procent af deres støtte fra udlandet, skal registreres som udenlandske agenter.

Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan lovforslaget har ført til massive protester i Georgien.

Her har sikkerhedsstyrker både taget vandkanoner, tåregas og chokgranater i brug mod demonstranterne.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen sker der en bekymrende optrapning af vold i Georgien.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor går Danmark nu sammen med de nordiske og baltiske lande i en erklæring, der opfordrer den georgiske regering til at besinde sig og lytte til de tusindvis af georgiere, der i ugevis har gjort deres holdning klar. De vil Europa og EU. Danmark er med den georgiske befolkning, siger han i citatet.

Den georgiske regering forsøgte uden held at få den samme lov vedtaget sidste år, men massive protester tvang den til at trække udspillet tilbage.

Omkring 80 procent af indbyggerne i Georgien støtter et georgisk EU-medlemskab.

Alligevel lancerede regeringen udspillet igen i marts, og den fremstår fuldstændig besluttet på at få det indført.

/ritzau/