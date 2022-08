Voldsomt regnvejr rammer Sjælland

De store mængder nedbør fortsætter lørdag rejsen over den østlige del af Danmark.

Det voldsomme regnvejr fortsætter lørdag - denne gang over det østlige Danmark.

Det oplyser DMI, der fortæller, at det kan give lokale skybrud og mulighed for torden særligt på Sjælland.

Det voldsomme regnvejr begyndte fredag i Jylland og ramte også Fyn, hvor en enkelt kommune oplyste om skybrud.

Regnen vil ifølge DMI have ramt hele landet, når fronten har passeret Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores varsel siger, at der kan falde mellem 30 og 50 mm nedbør inden for varslingsperioden, som er på 24 timer, siger vagthavende meteorolog Mette Wagner fra DMI.

Ved et lokalt skybrud skal der falde mere end 15 mm nedbør på en halv time.

DMI's varslingssystem er inddelt efter fire kategorier. Den østlige del af landet befinder sig i øjeblikket i kategori 1, som er den tredjehøjeste risikovurdering.

Derfor skal man være opmærksom på, hvordan vejret kan have indflydelse på omgivelserne og udendørsaktivitet.

DMI opfordrer til, at man er forsigtig, når man kører bil, og at man bruger regnjakken i stedet for paraplyen.

- Lad være med at tage paraplyen med, hvis det er tordenvejr, fordi det er en lynleder. Brug regnjakken i stedet for, siger Mette Wagner.

De store mængder regn kombineret med den tørke, som har præget landet den seneste tid, betyder, at vandet til at starte med vil lægge sig som overfladevand. Vandet kan nemlig ikke sive ned i så tør jord.

- Det har været tørt mange steder, så det kan være svært, der hvor der er meget tørt, at få vandet til at sive ned gennem jorden. Det ligger som overfladevand, før det siver ned, siger Mette Wagner.

De voldsomme mængder regn kan derfor give lokale oversvømmelser.

Hen ad eftermiddagen og aftentimerne vil regnen aftage flere steder.

- Frontzonen vil i løbet af eftermiddagen bevæge sig langsomt mod øst, og nedbørsaktiviteten vil aftage en lille smule i løbet af eftermiddags- og aftentimerne, siger Mette Wagner.

- Der, hvor fronten fortsætter med at være, vil der fortsat være mulighed for kraftig regn eller lokale skybrud.