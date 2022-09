Voldsomt vejrfænomen rammer Grønland

Grønland rammes lørdag aften af et meget kraftigt blæsevejr med vindstød af orkanstyrke, når et helt særligt vejrfænomen rammer den østlige kystby Tasiilag. Der er tale om en såkaldt piteraq.

Det fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Piteraq er en grønlandsk betegnelse for meget kraftig faldvind. Luften ruller ned langs indlandsisen og ud til kysten og rammer byen, siger han.

Betegnelsen betyder ifølge DMI noget i retning af "det, der overfalder én", hvilket henviser til, at vejrfænomenet kan være både voldsomt og lunefuldt.

Omkring klokken 18 lokal tid forventes det, at vinden vil blæse med cirka 30 meter i sekundet, hvilket betegnes som stærk storm.

Efter klokken 21 kan der komme vindstød helt op til 50 meter i sekundet.

Ved vindhastigheder over 32,6 meter i sekundet er der tale om orkanstyrke.

Politiet i Grønland har forud for blæsevejret opfordret indbyggerne i Tasiilag til at blive inden døre, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Derudover skal borgerne ifølge politiet tage "alle mulige forholdsregler".

Den vagthavende meteorolog ved DMI forklarer, at det særlige stormvej opstår, når luften over indlandsisen vest for Tasiilag bliver kølet ned, bliver tungere og daler ned over kystområdet.

Indlandsisen er i det område 2500 meter høj.

Lørdag er der et lavtryk over Østgrønland og et højtryk over Vestgrønland.

- Det sætter skub i den luft, der ligger over indlandsisen, og den bevæger sig så ned mod kysten og ned gennem fjordene. Den kan så accelerere og nå ret høje hastigheder, fortæller Lars Henriksen.

Derfor kan vindstyrken nå orkanstyrke. Der er dog også mulighed for, at der blot bliver tale om storm eller kuling i selve Tasiilag.

- Der ligger nogle ret høje fjelde mod nordvest, og nogle gange har vinden ikke pondus nok til at nå byen. Andre gange vælter det ned med vind.

- Nu holder vi øje med det, og så må vi se, hvor slemt det går, siger Lars Henriksen.

Tasiilag har cirka 2000 indbyggere. Meteorologen understreger, at indbyggerne godt ved, hvad de skal gøre i en situation som denne. De bliver nemlig varslet 12-24 timer i forvejen, når der er indikationer på storm.

- De er vant til det. Det sker næsten jævnligt. Det er lidt mere voldsomt, end man er vant til i Danmark, afslutter Lars Henriksen.

I løbet af søndag vil vinden stilne af igen.

/ritzau/