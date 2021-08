Vollsmose krydser smittegrænse og lukker skoler og kultur

Vollsmose Sogn ved Odense er som det fjerde sogn i landet ramt af nedlukning som følge af udbredt coronasmitte.

Det fremgår af den daglige overvågningsopgørelse fra Statens Serum Institut.

De øvrige nedlukkede sogne er Skelund i Mariagerfjord Kommune, Saltum i Jammerbugt Kommune og Astrup i Aarhus/Odder Kommune.

Vollsmose Sogn opfylder alle tre kriterier for at lukke ned, da sognet har et incidenstal på 1007, 100 nye smittetilfælde over de seneste syv dage og en positivprocent på 8,2.

Nedlukningen træder i kraft onsdag.

Nedlukningen betyder, at Odinskolen samt gymnasiet Mulernes Legatskole lukker.

Det fremgår af en opdatering på kommunens hjemmeside.

Derudover lukker SFO'er og klubtilbud. Det samme gør alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Også det lokale bibliotek lukker, ligesom lokaler, hvor der udøves indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter lukker.

Kommunen skriver, at man har sat en række indsatser i gang i sognet, der skal begrænse smittens udbredelse.

- Odense Kommune vil i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed drøfte, om og hvornår hele eller dele af sognet kan åbnes igen, skriver kommunen.

Først når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre, ophæves nedlukningen.

Vollsmose har flere gange under coronapandemien været ramt af lokal nedlukning på grund af høje smittetal.

Der bor omkring 10.000 i Vollsmose Sogn.

I sognet er cirka halvdelen af de beboere, der er blevet inviteret til vaccination, færdigvaccineret.

Men der er fortsat en gruppe på 39 procent af de inviterede, der ikke har enten booket tid til eller færdiggjort vaccination.

Sundhedsministeriet har oplyst, at der inden 1. oktober skal laves såkaldte popup-vaccinationssteder i boligområder, hvor tilslutningen til vaccination er lav.

Målet er, at 90 procent af alle inviterede skal have fået det første stik inden 1. oktober.

/ritzau/