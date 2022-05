Von der Leyen: Spørgsmål om forsvar ligger hos det enkelte land

På et topmøde om havvind blev EU-Kommissionens formand bedt om at forholde sig til dansk folkeafstemning.

Det er vigtigt at holde fast i, at beslutninger om, hvorvidt soldater skal indgå i missioner gennem EU, skal tages i det enkelte land.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på Esbjerg Havn, hvor hun onsdag deltog i et topmøde sammen med europæiske regeringschefer.

Topmødet handler egentlig om havvind, og en milliardstor aftale, som Danmark, Holland Tyskland og Belgien har indgået.

Men med blot to uger til, at danske vælgere skal stemme om at afskaffe eller bevare det forsvarsforbehold, Danmark har haft over for EU i 30 år, blev det også et emne på dagens topmøde.

- Vi deler samme opfattelse af, at der er et enormt nationalt ansvar for væbnede styrker. Og det er meget vigtigt at holde det inden for konteksten af EU som et nationalt ansvar, fordi det er et spørgsmål om liv og død, hvorvidt du sender væbnede styrker og soldater på en mission eller ej, siger Ursula von der Leyen på et pressemøde.

Emnet er et ømt punkt, da de danskere vælgere skal stemme om forbeholdet inden længe. Det står ifølge meningsmålinger til at blive en tættere afstemning end først ventet.

I dag betyder forsvarsforbeholdet, at Danmark ikke kan deltage i EU's militære operationer. Derfor vil de såkaldte ja-partier afskaffe forbeholdet.

Ja-partierne har argumenteret for, at Danmark altid vil kunne sige nej til bestemte militære operationer via EU grundet vetoretten.

Men der er undervejs skabt forvirring omkring, hvorvidt det kunne ændre sig i fremtiden.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) kan der dog ikke længere stilles spørgsmålstegn ved det efter meldingen fra kommissionsformanden.

- Det skræmmebillede, jeg ofte synes, der bliver tegnet, det er væk nu.

- Der er ikke nogen, der ønsker at flytte Danmarks suverænitet væk fra Danmark. Der er ikke et ønske om at gøre op med ideen om, at det er nationerne, der har deres eget forsvar, og det er da vigtigt at få ind i debatten, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/