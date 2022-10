Von Triers nye "Riget Exodus" kaldes rablende og obskur

Lars von Triers længe ventede tredje sæson af "Riget", der har premiere søndag, får ros af anmeldere fra adskillige dagblade, der kvitterer med mange stjerner.

Jyllands-Postens anmelder Katrine Sommer Boysen giver fem stjerner. Hun kalder serien, der har fået navnet "Riget Exodus", for rablende, morsom og obskur.

- Selv om tredje og nu definitivt sidste sæson ikke byder på radikale æstetiske og fortællemæssige nybrud i samme grad, som originalen gjorde i 1990’erne, bruger Trier de to første sæsoner som et både direkte og metabevidst udgangspunkt for besøget på det store hospital på Blegdamsvej, skriver hun.

Også Børsens anmelder Michael Solgaard kvitterer med fem stjerner ud af seks. Han kalder serien for en værdig fortsættelse af de første to sæsoner, der blev vist på DR i 1990'erne.

- Lars von Trier er en fremragende personinstruktør. Ikke alle karakterer får lige meget plads, men stort set alle får en skør scene eller to at brillere i, skriver Michael Solgaard.

Han mener, at serien trods de mange referencer godt kan ses som et selvstændigt værk.

Ekstra Bladets anmelder skriver, at den nye serie hverken er god eller dårlig - men vanvittig. Anmelder Mads Kastrup kalder den for en satire over velfærdsstaten og giver von Triers nye serie fire stjerner.

Soundvenue kvitterer med fem stjerner. I tråd med Ekstra Bladet kalder anmelder Jakob Freudendal serien for vanvittig, når den er allerbedst.

Første sæson af " Riget " blev sendt i 1994. Anden sæson kom i 1997. En tredje sæson var på vej omkring årtusindskiftet, men blev afblæst, fordi flere af skuespillerne var gået bort.

I "Riget Exodus" går en del af de gamle dog igen. Blandt andre Birthe Neumann, Søren Pilmark og Birgitte Raaberg.

I den nye sæson er også Bodil Jørgensen, Nicolas Bro og Alexander Skarsgård med.

/ritzau/