Vordingborgs borgmester overvejer at købe øen Lindholm

Et køb vil endegyldigt begrave tanken om at placere et udrejsecenter på øen, siger borgmester.

Vordingborg Kommunes borgmester går i øjeblikket med overvejelser om at købe den syv hektar store ø Lindholm i Stege Bugt.

Det skriver DR.

Den tidligere regering under Lars Løkke Rasmussen (V) ville placere et udrejsecenter på øen. Men de planer blev droppet, da den socialdemokratiske regering trådte til.

Borgmester Mikael Smed (S) fortæller til Ritzau, at et køb endegyldigt vil kunne sætte en stopper for idéen om at placere et udrejsecenter på øen.

- Det nuværende flertal har fuldstændig afvist, at der skal laves et udrejsecenter, og det er rigtig fint, siger Mikael Smed.

- Men nu er der omkring et år og nogle måneder til, at der skal udskrives et folketingsvalg, og selv om jeg selvfølgelig tror og håber på, at den socialdemokratiske regering fortsætter, så ved man det jo ikke.

Mikael Smed mener derfor, at det er rettidig omhu at købe øen, fordi oppositionspartier fortsat holder fast i tanken.

Desuden ligger øen midt i et stort naturområde og er en del af naturbevaringsprojektet "Natura 2000".

- Vi har naturen som en af de store værdier i vores kommune, og på den måde kunne vi godt tænke os at udvikle det. Måske i samarbejde med nogle af naturfondene i Danmark, siger Mikael Smed.

Forhenværende transportminister Benny Engelbrecht (S) understregede i januar over for Sjællandske Medier, at Vordingborg Kommune og dernæst Region Sjælland har førsteret til at købe Lindholm.

Lige nu er Vordingborgs Kommunes forvaltning i dialog med bygningsstyrelsen for at blive klogere på vilkår og pris.

Indtil 2018 var Lindholm en del af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det fungerede som et laboratorie, hvor der blev forsket i flere typer smitsomme vira.

DTU opsagde sidste år lejemålet på 13.000 kvadratmeter, og bygningerne er blevet renset.

/ritzau/