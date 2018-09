Voxmeter-måling om flygtningepolitikken

Dansk Folkeparti har igennem længere tid arbejdet på at få ændret den danske flygtningepolitik, så fokus i højere grad bliver på at sende flygtninge hjem, når det kan lade sig gøre, frem for at integrere dem permanent.

I den anledning har Ritzau bedt Voxmeter lave en meningsmåling, hvor et repræsentativt udsnit af danskere forholder sig til følgende udsagn:

"Flygtninge skal hjælpes midlertidigt i Danmark med henblik på hjemsendelse frem for at blive integreret med henblik på at blive permanent i Danmark."

1000 personer har svaret, og fordelingen er som føler:

Meget uenig: 9,3 procent.

Uenig: 14,5 procent.

Hverken enig eller uenig: 21,2 procent.

Enig: 25,7 procent.

Meget enig: 27,8 procent.

Ved ikke: 1,5 procent.

/ritzau/