Voxmeter-måling sender Nye Borgerlige under spærregrænsen

For første gang i tre år ligger Nye Borgerlige til ikke at klare spærregrænsen på to procent til Folketinget hos analyseinstituttet Voxmeter.

I mandagens måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, står partiet til at få 1,5 procent af stemmerne.

Partiet lå senest under spærregrænsen i en Voxmeter-måling i april 2020.

Den nye måling er foretaget blandt 1038 repræsentativt udvalgte personer over 18 år i perioden mandag 10. april til og med søndag 16. april.

Det hører med, at der i målingen er en statistisk usikkerhed på 0,7 procentpoint for Nye Borgerlige, der opnåede 3,7 procent af stemmerne ved folketingsvalget 1. november sidste år.

Målingen er alligevel en foreløbig kulmination på nogle hårde måneder for partiet.

Nye Borgerlige valgte 7. februar Lars Boje Mathiesen som formand og Henriette Ergemann som næstformand.

Hun måtte trække sig fra posten efter kun 13 dage, da det kom frem, at hun havde fremsat en række kontroversielle udtalelser om blandt andet coronahåndteringen.

I marts smed Nye Borgerliges hovedbestyrelse Lars Boje Mathiesen ud af partiet.

Det skete blandt andet, fordi han krævede et honorar på 55.000 kroner om måneden i fire år for at være formand. Han er nu løsgænger i Folketinget.

Allerede kort tid efter folketingsvalget i november begyndte balladen i Nye Borgerlige, da Mette Thiesen forlod partiet og senere skiftede til Dansk Folkeparti.

I januar sagde det nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn farvel og meldte sig ind i Dansk Folkeparti. Det skete, fordi han ikke kunne se sig selv være i Nye Borgerlige med Lars Boje Mathiesen som kommende formand.

Tidligere i januar havde daværende formand Pernille Vermund meddelt, at hun ville stoppe som formand hurtigst muligt og stoppe i Folketinget efter næste valg.

Peter Seier Christensen meddelte i januar ligeledes, at han ønskede at stoppe som politisk næstformand.

Efter at Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet, vendte Pernille Vermund på en tallerken. Hun er nu kandidat til at blive formand for Nye Borgerlige igen, ligesom hun vil fortsætte i Folketinget på ubestemt tid.

Folketingsgruppen, der altså er reduceret fra seks til tre personer, måtte tidligere i april indkassere endnu et hårdt slag, da Peter Seier Christensen måtte tage en pause på ubestemt tid på grund af stress.

Sædvanligvis ville et parti i så fald indkalde en suppleant. Men hans suppleant er Henriette Ergemann, som ikke længere er medlem af Nye Borgerlige, så det er ikke sket.

Derfor er Nye Borgerliges folketingsgruppe i øjeblikket reelt reduceret til at bestå af to medlemmer, Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen. De to varetager tilsammen et hav af ordførerskaber.

/ritzau/