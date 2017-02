Skolevalg: Elbiler og flygtninge afgjorde stemmen

Ana Ariyan og Asger Møllers skole er sammen med over 600 andre skoler med i Skolevalget 2017. For dem blev miljøet og flygtningepolitikken afgørende for deres stemme

Ana Ariyan, Øster Farimagsgade Skole

Hvem stemte du på?

"Alternativet."



Hvorfor?

"Jeg synes, de har nogle gode ideer, som er anderledes, end hvad alle de andre byder ind med."



Hvilke mærkesager betød især noget for din stemme?

"Især at afgiften på elbiler skal fjernes. Der er ikke mange af de andre partier, der tager fat på miljøet, som ellers er mega vigtigt. Det ville være godt, hvis det blev nemmere og billigere at få en elbil, for så ville flere måske skaffe sig en."



Hvad har Skolevalget 2017 betydet for dig som kommende vælger?

"Jeg har fået et bedre indblik i alle de forskellige partier, og hvad de står for."

Asger Møller, Øster Farimagsgade Skole