Vraget minister fastholder kritik af partitop trods afvisning

Selvom Venstres partitop har afvist anklagen, fastholder folketingspolitikeren Louise Schack Elholm, at hun blev forbigået til posten som finansordfører på grund af hendes mand Torsten Schack Pedersens position i partiet.

Det siger hun til Berlingske.

Da hun blev vraget som minister, bad hun selv om at blive finansordfører i stedet.

Hun blev dog afvist på et møde med gruppeformand Lars Chr. Lilleholt.

- Jeg fik så at vide, at det blandt andet var fordi, jeg er gift med Torsten, og at han allerede sad på en fremtrædende post i partiet, siger hun til avisen.

Kort efter, at Troels Lund Poulsen blev formand for Venstre, gennemførte han en ministerrokade for at give partiet en ny profil.

Her blev Louise Schack Elholm fjernet som kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde og erstattet af Morten Dahlin.

I samme ombæring blev hendes mand, Torsten Schack Pedersen, udnævnt til at være politisk ordfører.

Da Louise Schack Elholm fik beskeden af gruppeformand Lars Chr. Lilleholt om, at hun blev erhvervsordfører i stedet for finansordfører, bad hun om en forklaring.

Her sagde Lars Chr. Lilleholt ifølge hende selv, at det blandt andet skyldtes hendes mands fremtrædende position.

Det blev hun rystet over, og nu vil hun råbe op om, at der er behov for en kulturændring.

Det gjorde hun først i Politiken, hvor gruppeformand Lars Chr. Lilleholt afviste hendes udlægning.

Posten som finansordfører blev givet til den bedst kvalificerede, og det var Hans Andersen, skrev han først til Politiken.

- Der var flere kandidater til posten som finansordfører, men det var en enig gruppebestyrelse, der indstillede, at Hans Andersen skulle overtage posten som finansordfører for Venstre. Hans Andersen blev vurderet til at være den bedst kvalificerede til opgaven.

Det har dog ikke fået Louise Schack Elholm til at trække sin kritik tilbage, som hun nu fortsætter i Berlingske.

At lufte sin utilfredshed på den måde er ikke nødvendigvis en god ide, hvis man vil have bedre fremtidsmuligheder i et parti.

Det siger politisk kommentator Hans Engell, der er tidligere formand for De Konservative og justitsminister.

- Det sker altid i en folketingsgruppe, at nogen bliver glade for at blive forfremmet, få ministerposter og de centrale ordførerskaber, mens andre betaler regningen.

- Det er sjældent særligt klogt at lufte sin utilfredshed for højt.

Særligt i den pressede situation, Venstre står i, er der behov for "alle mand på dæk" til at støtte op om ledelsen og partiets retning, siger Hans Engell.

Derfor vil hverken partiformand Troels Lund Poulsen eller vælgerne være glade for Louise Schack Elholms åbne kritik, vurderer han.

Hun har dog en valid pointe i, at politikere skal vurderes som enkelte individer og ikke slås i hartkorn med sin partner.

- Men uanset om det er grunden eller ikke er grunden, så burde hun nok have holdt det for sig selv, siger Hans Engell.

