Wagner-gruppen opfordres til at skifte side efter leders død

Godmorgen. Dagens Morgensamling indeholder opråb fra pro-ukrainske russere, en udskydelse af rumrejse, en klage i krænkelsessag samt Lego-klodser til blinde børn. Lad os komme i gang.

Wagner-gruppen opfordres til at skifte side

En gruppe militante russere, der kæmper for Ukraine, opfordrer nu de resterende medlemmer af Wagner-gruppen til at skifte side og få hævn mod det russiske styre.

"I står over for et seriøst valg nu - I kan stå i en bås hos Ruslands forsvarsministerium og tjene som vagthunde for henretterne af jeres befalingsmænd eller tage hævn," siger lederen for det russiske frivillige korps (RVC), Denis Kapustin, i en offentliggjort videotale sent torsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen kommer som en reaktion på onsdagens flystyrt, hvor lederen af den russiske hær af lejesoldater Wagner-gruppen, Jevgenij Prigosjin, omkom sammen med en række andre højtstående medlemmer af gruppen.

Andreas Mogensens rumrejse udskudt

Det var planen, at den danske astronaut Andreas Mogensen sendes op til Den Internationale Rumstation i dag klokken 9.49. Men nu skriver NASA, at opsendelsen er blevet udskudt. De håber i stedet at kunne gennemføre opsendelsen i morgen, lørdag, klokken 9.27 dansk tid.

Andreas Mogensen skal sendes op til rumstationen sammen med en russisk, amerikansk og japansk astronaut, og de udgør tilsammen den såkaldte “Crew-7 mission”. Holdet skal blandt andet udføre videnskabelig forskning, der skal forberede menneskeheden på yderligere udforskning af rummet og andre planeter.

Hjemsendt kirkeansat klager over behandling

En medarbejder hos Københavns Domkirke blev sidste år sendt hjem fra arbejde på grund af beskyldninger om overgreb, der skulle være foregået tilbage i 1990’erne. På grund af manglende udsigter til afklaring i sagen, har manden nu valgt at indgive en klage til ombudsmanden over Folketingets Ombudsmand over menighedsrådets håndtering af sagen. Det bekræfter mandens advokat til Kristeligt Dagblad.

Medarbejderen blev anmeldt til politiet i maj sidste år, efter at Berlingske fremlagde beskyldning om, at han skulle have begået seksuelle overgreb mod en mindreårig dreng i 1990'erne, mens medarbejderen var ansat i kirken.

Lego vil lave klodser til blinde børn

De nye Legoklodser er designet, så de har ord skrevet i blindeskriftsprog oven på sig. Foto: Cover Images/Zuma/Ritzau Scanpix

Idéen med klodser til blinde børn består i at fjerne visse “knopper” ovenpå klodserne, så de resterende danner et ord på blindeskrift - også kendt som braille. Forventningen er, at blinde børn vil lære sproget hurtigere og på en mere underholdende måde. Produktet er ikke nyt, da det er blevet tilbudt til specialskoler og organisationer siden 2020, men virksomheden vil nu begynde at sælge de særlige klodser til private personer fra september i år, skriver The Guardian.

Klodserne er beregnet til seksårige børn og opefter, og vil i første omgang være tilgængelige i 10 forskellige lande, indtil koncernen vil udvide tilgængeligheden næste år.