Wagner-gruppen bekræfter: Jevgenij Prigozjin er død

Velkommen til dagens Morgensamling, der blandt andet byder på historier om de blå partiers modstand mod koran-indgreb, en ny dansk film, som viser os i et kritisk lys, samt et kloster, der skal bygges i pap. God fornøjelse!

Borgerlige partier vil tilbagerulle koran-indgreb

Der har lydt en nærmest enstemmig kritik fra oppositionen i forhold til regeringens forslag om at begrænse muligheden for at brænde Koranen foran udvalgte ambassader i Danmark. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, SF og Enhedslisten gik tidligere på måneden sammen i protest mod forslaget.

Men nu viser en rundspørge foretaget af Kristeligt Dagblad, at der er uenighed blandt de protesterende partier om, hvorvidt man aktivt skal forsøge at tilbagerulle en sådan lovgivning, i tilfælde af at den bliver indført. Tre blå partier melder sig aktivt på banen i forhold til en fjernelse af den mulige kommende lov. Heriblandt Danmarksdemokraterne, der mener, at forslaget er et knæfald for udemokratiske kræfter.

Læs hele historien i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin var om bord på styrtet fly

De russiske luftfartsmyndigheder bekræfter til Reuters, at lederen af Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin var ombord på flyet, der styrtede ned onsdag mellem Moskva og Sankt Petersborg. Samtidig har repræsentanter for Wagner-gruppen på det sociale medie Telegram bekræftet, at han er død.

Ifølge fly-tracking data viste flyet ingen tegn på problemer, forinden det bratte fald i de sidste 30 sekunder, inden det ramte jorden. Jevgenij Prigozjin har ledt den private militære organisation Wagner-gruppen siden 2014, som har været aktiv i Syrien, Libyen, Den Centralafrikanske Republik og seneste i Ukraine.

Den 24. juni i år blev Jevgenij Prigozjin beskyldt for at forsøge et kup mod Vladimir Putins styre ved at bevæge sine tropper fra Ukraine mod Moskva. Efter forhandlinger med den russiske regering stoppede Wagner-gruppen deres fremmarch, og siden har Jevgenij Prigozjin blandt andet opholdt sig i Belarus.

Ny krigsfilm kaster et kritisk blik på danskerne

Anders Walters drama "Når befrielsen kommer" fokuserer på de sidste måneder af krigen, hvor tusindvis af tyske flygtninge valfartede til Danmark, og hvor den danske befolkning skulle forhold sig til, hvordan man skulle modtage alle disse nødlidende mennesker fra besættelsesmagtens hjemland.

Per Juul Carlsen har anmeldt filmen og mener, at den falder ind i en nyere trend af at udforske danskernes opfattelse af krigen og vores rolle i den.

“Den indeholder en opsang til det danske folk, der historisk set har fortalt sig selv og alle andre, at man var "de gode", dem med moralen i balance. Der gemmer sig et befriende livtag med dansk selvforståelse i Anders Walters film,” skriver Per Juul Carlsen.

Læs hele anmeldelsen i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Jubilæum fejres med kloster i pap

Løgumkloster kan markere et vigtigt jubilæum i år. Byen fejrer nemlig, at det er 850 år siden, at byen blev grundlagt af en flok munke. Løgumkloster Menighedsråd har derfor inviteret den franske kunstner Oliver Grossetête til byen for at genskabe en del af det oprindelige kloster i materialet pap. Klostergenskabelsen skal være i rigtig størrelsesforhold, og til det store arbejde skal en masse frivillige fra byen hjælpe kunstneren.

“Projektet kan kun lade sig gøre, hvis rigtig mange mennesker i alle aldersklasser er med til at opbygge konstruktionen. Processen, ikke produktet, er det vigtigste,” siger Elsemarie Dam-Jensen, der formand for Løgumkloster Menighedsråd, til JydskeVestkysten.

Det er ikke første gang Oliver Grossetête besøger Danmark. I 2017 var han i Silkeborg, hvor han byggede en papversion af Øm Kloster. Papklosteret bygges lørdag den 2. september og vil om søndagen – efter en række taler – blive revet ned, mens materialerne vil blive sendt til genbrug.