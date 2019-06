Wammen: Det grønne skal fylde mere i Finansministeriet

Klimaet skal have en fremtrædende rolle i Finansministeriet under den nye minister, siger Wammen.

Finansministeriet skal have en grøn profil, og Nicolai Wammen (S) vil være landets grønne kassemester.

Det siger Danmarks nye finansminister torsdag ved ministeroverdragelsen i Finansministeriet, som siger farvel til nu tidligere finansminister Kristian Jensen (V) og tidligere innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Jeg vil sætte en retning for Danmark, så vi fortsat har vækst og udvikling. Så vi bliver et mere retfærdigt samfund. Og et mere grønt samfund.

- Der skal være styr på pengene. Det fortsætter. Men jeg vil gerne understrege, at jeg som finansminister vil sørge for, at det grønne kommer til at fylde mere i Finansministeriet og i hele samfundet, siger Wammen.

- Jeg kan forstå, at jeg bliver kaldt Wammen i Finansministeriet. Jeg vil sige: Wammen bliver en grøn kassemester. Vi vil komme med flere udspil i den kommende tid, der viser det.

- Uanset, hvem der har det politiske ansvar i Finansministeriet, så skal kassen stemme, siger Wammen.

Det er ikke første gang, at Wammen prøver at være minister. Han var både europaminister og forsvarsminister i daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts regering fra 2011-2015.

Kristian Jensen giver gerne gode råd til sin afløser.

- En finansminister skal være lidt ligesom onkel Joachim. Han skal sidde tungt på pengekassen, siger Kristian Jensen, som gav Wammen et eksemplar af onkel Joachims lykkemønt i gave som minde om, at Wammen skal holde fast i Danmarks velstand.

- Du skal vide, at du kommer til et hus, hvor de mener, du er på flugt, hvis du er mere end 20 meter fra dit skrivebord. Du kommer til at arbejde hårdt, siger Kristian Jensen til Wammen.

- Danmark har det økonomisk godt. Vi har rekordhøj beskæftigelse. Vi har det færreste antal personer på overførselsindkomst siden 1987. Fra 2015 til i dag er der fremgang i beskæftigelsen i 98 ud af 98 kommuner, siger Kristian Jensen.

Senest har Wammen været politisk ordfører for Socialdemokratiet. Og han har siddet med ved forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen, da S-formanden i 20 dage fik sikret sig et flertal i rød blok for at kunne danne S-regeringen.

Flere politiske iagttagere har op til udnævnelsen af ministerholdet peget på netop Wammen som en mulig finansminister på grund af hans tætte forhold til Mette Frederiksen.

Han blev regnet som favorit til posten, efter at Mette Frederiksens tidligere tro væbner Henrik Sass Larsen sygemeldte sig kort efter folketingsvalget.

