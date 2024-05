Wammen finder over 11 nye milliarder frem mod 2030

Det finanspolitiske råderum opjusteres med 11,25 milliarder kroner frem mod 2030, og det skyldes særligt, at flere unge og ældre, ikke-vestlige indvandrere og udlændinge er i arbejde.

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) til Ritzau.

- Vi har en forventning om, at vi også i de kommende år vil se en meget høj beskæftigelse i Danmark, siger han.

Råderummet er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2030 og er altså en forudsigelse af, hvor mange penge der kan bruges.

Det samlede råderum er ifølge den seneste fremskrivning på knap 58 milliarder kroner. Af dem er det de 11,25 milliarder, som kan bruges på nye investeringer. Resten er afsat til politiske initiativer frem til 2030, fremgår det af tabeller fra Finansministeriet.

Nicolai Wammen er påpasselig med at sige, hvordan pengene skal bruges.

- Det korte og det lange er, at dansk økonomi står bundsolidt. Men også at vi lever i en verden med stor usikkerhed. Det er vigtigt at huske på, at det kun er halvandet år siden, at vi havde den højeste inflation i 40 år, siger Wammen.

Han tilføjer dog, at regeringen på den korte bane vil lempe finanspolitikken, så der kan bruges 4,1 milliarder kroner til politiske prioriteringer i 2025.

Over for Ritzau afviser ministeren at sige, hvad pengene skal bruges på. Men til TV 2 News siger Nicolai Wammen, at de skal til gå til velfærd og kommuner og regioner, mens en del af beløbet også skal afsættes til finanslovsforhandlingerne.

Blandt andet Dansk Industri har advaret mod at bruge det nyfundne råderum på mere offentligt forbrug.

Generelt er der som sædvanligt en række ønsker til brug af råderummet fra de andre partier i Folketinget samt erhvervsorganisationer og fagbevægelse. Nogle ønsker at prioritere pengene til at sænke skatten, andre vil øge det offentlige forbrug.

Wammen siger, at regeringen slet ikke har lagt sig fast på, hvordan pengene skal bruges. Han henviser til regeringens 2030-plan, der viser den overordnede retning for den økonomiske politik.

- Hvordan vi anvender de her penge, vil vi tage stilling til på et senere tidspunkt, siger han.

Det økonomiske råderum blev opjusteret to gange i 2023, først med 16 milliarder kroner og senere med fire milliarder kroner. Nu sker det altså igen.

Dansk økonomi er generelt sund og ventes at fortsætte sådan i den kommende tid. Tidligere i maj præsenterede økonomiminister Stephanie Lose (V) den økonomiske prognose for 2024 og 2025, og her blev der meldt om større vækst end først antaget.

Der forventes en vækst i dansk økonomi på 2,7 procent i 2024 og 1,8 procent i 2025. Inflationen skønnes at komme til at ligge på 2 procent i perioden.

