Wammen forstår godt at statsminister dropper valgaften efter overfald

Efter et overfald for nogle dage siden er statsminister Mette Frederiksen (S) ikke til stede på valgaftenen søndag, hvor danske vælgere har stemt ved valget til EU-Parlamentet.

Det mener finansminister Nicolai Wammen (S), at der er forståelse for, fordi statsministeren fredag blev overfaldet af en påvirket mand, som en læge har kaldt psykisk uligevægtig.

- Det tror jeg, alle har enormt stor forståelse for. Det er en meget, meget voldsom oplevelse, Mette har været igennem.

- At Danmarks statsminister bliver voldeligt overfaldet på åben gade, er noget, der heldigvis aldrig er sket før på den måde, siger Wammen på vej ind på Christiansborg.

Fredagens overfald på statsministeren på Kultorvet i København vurderes af politiet til at være en enkeltstående, spontan handling.

Det er en 39-årig polsk mand, der ikke taler dansk, som er sigtet for vold i sagen.

Statsministeren blev ramt af et slag med knyttet hånd på sin ene overarm, så hun kom "ud af kurs". Det fremgår af en sigtelse, som lørdag blev læst op til et retsmøde i Retten på Frederiksberg.

Statsministerens planlagte deltagelse i arrangementer lørdag blev aflyst efter episoden.

Statsministeriet oplyste lørdag, at slaget har forårsaget et lettere piskesmæld. Nicolai Wammen har talt med Mette Frederiksen efter overfaldet og kalder hende "stærk".

- Alle der kender Mette ved, at hun er en utrolig stæk kvinde, en stærk statsminister. Men hun har også lige brug for at få ro på.

- Hun har fået et ordentligt skrub, og derfor er det helt naturligt, at hun er hjemme med sin familie i stedet for at være her, siger Wammen.

Socialdemokratiet står ifølge valgstedsmålinger til at få tre mandater, hvilket er status quo.

De endelige resultater ventes klokken 23.

Spidskandidat Christel Schaldemose (S) holder tale og kommenterer valgresultatet søndag aften i stedet for statsministeren.

