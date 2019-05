Wammen fortsætter som vikar for Mette F. på ubestemt tid

Nicolai Wammen ved ifølge Ekstra Bladet ikke, hvornår Mette Frederiksen er på benene igen.

Siden lørdag har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, været lagt ned af et kraftigt maveonde.

Derfor har hun ligget i sygesengen derhjemme i valgkampens to første dage og ventet på at blive frisk nok til at gå på gaden og trykke hånd med vælgerne.

Hun har selv givet udtryk for, at hun håbede at være klar torsdag, men indtil videre er hun ikke blevet raskmeldt.

Hendes vikar, partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, fortæller Ekstra Bladet i en sms, at han fortsat er stedfortræder, og at han ikke ved, hvornår han bliver afløst.

- Jeg håber, at hun er klar hurtigst muligt. Og jeg ved, at Mette virkelig ser frem til at kunne komme ud og møde danskerne, skriver han til avisen.

Maveondet opstod natten til lørdag efter en rundtur i Nordjylland fredag.

Det var så kraftigt, at partiformanden måtte indlægges på Herlev Hospital tidligere på ugen og har døjet med dehydrering.

/ritzau/