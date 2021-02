Wammen kan ikke genkende testpris på 100 milliarder årligt

At teste alle to gange ugentligt vil koste 100 milliarder kroner om året, mener professor. Wammen er uenig.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kan "ikke genkende", at det vil koste 100 milliarder kroner om året, hvis regeringens teststrategi med to ugentlige test til alle skal udfoldes.

Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Vi ved jo eksempelvis ikke, hvor længe testbehovet vil være der, så det er meget usikkert at sætte tal på. Samtidig kommer der løbende nye testteknologier, som nedbringer omkostningerne markant.

- Og udgifterne kan ikke ses isoleret uden at have øje på alternativet – flere og længere nedlukninger med store udgifter til hjælpepakker med videre.

- I det perspektiv er jeg uenig i, at udgifterne til test samlet set vil løbe op i det niveau – selv hvis man kun ser isoleret på udgifterne til test. Samtidig er det samfundsøkonomiske regnestykke ganske enkelt meget mere komplekst end det, siger Nicolai Wammen.

Han sætter dog ikke et tal på, hvad prisen så vil være.

Onsdag i sidste uge vurderede sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) til Berlingske, at teststrategien vil løbe op i 100 milliarder kroner årligt.

De to ugentlige test for alle kan være nødvendige for at åbne samfundet mere, lyder det fra regeringen.

/ritzau/