Wammen trods økonomers kritik: Angreb på Papes politik er fair

Det er korrekt at påstå, at De Konservative vil fyre 40.000 ansatte trods økonomers kritik, mener Wammen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) går nu i rette med flere økonomers kritik af statsminister Mette Frederiksens (S) udlægning af De Konservatives politik.

40.000 offentligt ansatte vil blive fyret frem mod 2030, hvis De Konservatives 2030-plan bliver realiseret, lød påstanden fra Mette Frederiksen søndag aften.

Den blev fremsat i en tv-debat på DR1 mellem landets tre statsministerkandidater, som også tæller De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

En påstand, som en række professorer og økonomer siden har modsagt i flere medier.

- Jeg vil sige det på den måde, at hun har ret i pointen, men hun er simpelthen blevet sendt i byen med det forkerte tal, lød det eksempelvis fra Niels Storm Knigge, seniorøkonom ved tænketanken Kraka, mandag.

Også ordet fyring er blevet bestredet.

Til Jyllands-Posten afviser økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer fra Aarhus Universitet, at der kan sættes et lighedstegn mellem færre offentligt ansatte og behov for decideret at fyre ansatte.

- En del af faldet kan selvfølgelig ske ved afskedigelser. Men det kan også ske ved, at man ikke genbesætter stillinger i tilfælde af opsigelser eller pension, for så vil der på sigt være færre ansatte i den offentlige sektor, siger han til avisen.

Nicolai Wammen køber dog ikke, at statsministeren har sagt noget forkert.

Han kalder det "helt fair, at statsministeren siger, at Papes plan betyder, at vi kommer til at stå og mangle 40.000 mennesker derude".

- Jeg synes, det er helt inden for skiven at sige, at det svarer til, at man skal ud og fyre cirka 40.000 mennesker, siger Nicolai Wammen.

Statsministerens påstand om De Konservatives plan stammer fra et folketingssvar fra Finansministeriet til De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov.

I notatet skønner Finansministeriet, at den offentlige beskæftigelse vil falde med 41.000 personer frem mod 2030, hvis der er nulvækst i det offentlige forbrug.

De Konservative har imidlertid ikke foreslået nulvækst, men en realvækst i det offentlige forbrug på lidt over 0,1 procent om året.

- Så det tal, Mette Frederiksen skulle have sagt, ligger et sted mellem 30.000 og 35.000, sagde Niels Storm Knigge fra Kraka mandag.

Nicolai Wammen hæfter sig ved, at Søren Pape "så sent som for tre uger siden sagde, at han ønskede nulvækst i den offentlige sektor".

Men anerkender, at "så er de så kommet med en plan, der har en lillebitte vækst".

- Selv de venligste økonomer i forhold til Søren Papes plan siger jo, at det er langt over 30.000, der skal væk. Derfor må jeg bare sige, at uanset om man vælger den venligste udlægning, jeg har set, eller den vurdering, som vi har, så er det jo titusindvis af ansatte, der skal væk på et tidspunkt, hvor vi får flere børn og ældre.

I folketingssvaret fremgår det også, at hvis det offentlige forbrug følger det demografiske træk, vil der være 11.000 færre offentligt ansatte i 2030.

At lade pengene til velfærd følge med udviklingen i befolkningen er netop, hvad regeringen ønsker. Men flere penge vil ryge oveni, lyder det fra Wammen.

- Vi kommer ikke til at lægge en politik frem, der betyder, at vi skal ud og fyre 11.000 offentligt ansatte, siger han.

Hvilken konkret politik, der er tale om, vil blive fremlagt i Socialdemokratiets 2030-plan, lyder det videre.

/ritzau/