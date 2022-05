Wammen: Udgifter ved afskaffelse af forbehold indgår i forsvarsbudget

Alle udgifter ved at afskaffe EU-forbeholdet vil indgå i det øgede forsvarsbudget, slår Nicolai Wammen fast.

Hvis befolkningen stemmer ja til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, vil der ikke skulle findes ekstra penge til at betale for Danmarks deltagelse i EU's forsvarssamarbejde.

Det slår finansminister Nicolai Wammen (S) fast i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Alle udgifter ved afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil indgå i Danmarks forsvarsudgifter. Helt konkret betyder det, at der ikke skal findes flere penge end det, vi allerede har forpligtet os på, lyder det fra Nicolai Wammen.

Det gælder også udgifter til eventuelle EU-missioner, som Danmark kan deltage i, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen.

- Eventuelle EU-missioner betales af de to procent. Dermed skal der ikke findes yderligere penge.

- Men vigtigt at understrege, at hvis vi afskaffer forbeholdet, vil Danmark selv kunne vælge fra gang til gang, om vi vil deltage i en fælles mission eller ej. Det skal godkendes i Folketinget, siger Nicolai Wammen.

Med de to procent og de penge, som Danmark allerede har forpligtet sig til, henviser Nicolai Wammen til forsvarsaftalen - det nationale kompromis - som blev indgået i marts.

Her blev regeringen, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative enige om, at Danmarks udgifter til forsvar skal løftes til to procent af bruttonationalproduktet (bnp) inden udgangen af 2033.

Det betyder, at der skal bruges 19,5 milliarder kroner ekstra på forsvar i 2033, anslår forsvarsminister Morten Bødskov (S) i et folketingssvar fra 23. maj.

De penge skal altså også finansiere en eventuel afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

- Vi har besluttet, at uanset om vi siger ja eller ej, så vil vi styrke det danske forsvar de kommende år. Vi skal op på de to procent af bruttonationalproduktet, siger Nicolai Wammen.

- Uanset udfaldet af folkeafstemningen på onsdag, så bliver der ikke ændret på det. Det står fast, lyder det videre.

Til Jyllands-Posten har Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet tidligere oplyst, at Danmark skal bidrage med 26,6 millioner årlige kroner ved at tilslutte sig EU's militære samarbejde. Det er vurderet med udgangspunkt i udgifterne til samarbejdet i 2021.

Dertil vil så komme, hvad enkelte EU-missioner, som Danmark vælger at deltage i, koster.

/ritzau/