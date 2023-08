Wammen varsler finanslov med fokus på klima og sundhed

Det er velkendte temaer i form af den grønne omstilling, velfærd og sundhed, der er blandt prioriteterne for regeringen i næste års finanslov.

Sådan lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Dansk økonomi står bomstærkt, og inflationen er heldigvis på vej ned. Det betyder, at vi nu kan investere i fremtidens vækst og velfærd, så Danmark bliver endnu stærkere.

- Derfor lægger vi op til at bruge lidt flere penge i år, og vi prioriterer dem fornuftigt på kerneområder som klima, velfærd og sundhed herunder psykiatri, siger Nicolai Wammen.

På et pressemøde torsdag præsenterer SVM-regeringen sit samlede finanslovsforslag med konkrete forslag.

Men allerede onsdag eftermiddag ankom det printede finanslovsforslag til Finansministeriet.

Folketinget vedtager hvert år en finanslov. Den indeholder statens budget for det kommende år, og det er derfor finansloven for 2024, der skal til at forhandles om.

Også uddannelse får fokus i finanslovsforslaget, lyder det fra økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Regeringen fremlægger i morgen et ansvarligt forslag til finansloven med stærke prioriteringer af blandt andet sundhed og uddannelse samt en ekstra milliard til kommuner og regioner, siger Jakob Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

Flere dele af finanslovsforslaget er allerede de seneste dage blevet præsenteret af ministre i forskellige medier.

Eksempelvis vil regeringen hæve befordringsfradraget med 100 millioner kroner årligt de næste fire år samt indføre et "fuldt landevejsprincip", så det bliver billigere at sejle med færge i Danmark.

Regeringen vil også afsætte 1,8 milliarder kroner over fire år til at forkorte ventetiden hos landets domstole.

