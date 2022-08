Wammen vil afsætte penge til inflationshjælp i finanslov

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer onsdag regeringens bud på næste års finanslov, og den vil indeholde en pulje til inflationshjælp.

Det siger ministeren til Børsen.

- Der er ingen tvivl om, at inflationen har ramt hårdt, og fortsat rammer danske familier hårdt. Det er også derfor, vi siger, at vi er nødt til at se på yderligere initiativer. Det sætter vi penge af til i finansloven, at vi kan gøre, siger ministeren.

Han vil endnu ikke sige noget om, hvem målgruppen for hjælpen er.

- Vi sætter en pulje af, men vi har ikke lagt os fast på konkrete initiativer endnu. Det er sådan, at vi har noget tørt krudt, vi kan bruge til inflationshjælp. Derfor er det for tidligt at sige, siger Wammen til avisen.

Han vil heller ikke oplyse, hvor stor puljen skal være. Det skal ikke deles med offentligheden, før de øvrige partier er briefet, skriver Børsen.

Wammen forklarer, at puljen er finansieret. Der er tale om penge, som skulle have været brugt til noget andet, men som i stedet øremærkes til inflationshjælp.

Efter forhandling med de øvrige partier skal puljen deles ud som hjælp mod stigende priser.

Efter at regeringen har fremlagt sit bud på en finanslov for 2023, begynder de politiske forhandlinger om fordelingen af pengene.

Regeringen har allerede hjulpet trængte danske pengepunge med varmecheck, forhøjet ældrecheck, lavere el-afgift og huslejeloft.

Et politisk flertal er blevet enige om at begrænse huslejestigningerne med fire procent om året over de næste to år i private lejeboliger. Også varmecheck på 6000 kroner er blevet udbetalt til tusindvis af danskere.

Inflationen blev i juli opgjort til 8,8 procent. Prisstigningerne er blandt andet udløst af krigen i Ukraine. Inflationen i juli er den højeste i 39 år.

