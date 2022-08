Wammen vil give penge til psykiatri og ældre i stram finanslov

Han har sagt det før, og tirsdag eftermiddag gjorde han det igen: Det bliver en stram finanslov i år.

Finansminister Nicolai Wammen (S) tog klokken 17 imod regeringens finanslovsudspil for 2023, der blev leveret i trykte udgaver til Finansministeriet.

Her hjalp finansministeren traditionen tro selv med at løfte finanslovsudspillet op til medarbejderne i ministeriet.

Til DR siger Nicolai Wammen ved modtagelsen, at finansloven bliver stram, så "vi ikke puster til inflationen, der har ramt Danmark og resten af Europa".

- Vi sætter en ramme af til at give yderligere inflationshjælp, og så vil vi også sætte penge af til, at vi kan gøre noget ekstra for vores sundhedsvæsen, herunder psykiatri og vores ældre.

- Når det så er gjort, er der til gengæld ikke penge til så meget andet, for det er en stram og meget ansvarlig finanslov, vi lægger frem, siger Wammen til DR.

Regeringens finanslovsudspil præsenteres onsdag klokken 13 på et pressemøde.

Her vil blandt andet blive præsenteret en "milliardpulje", der skal gå til hjælp til borgere, der er ramt af inflationen.

/ritzau/