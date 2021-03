Wammen vil pumpe ekstra milliarder i erhvervslivet

2,4 milliarder skal tilføres erhvervslivet, som lider trods tidligere hjælpepakker, mener finansministeren.

Dansk erhvervsliv lider efter et usædvanligt år, hvor butikker, restauranter, frisører, natklubber, koncertsteder og meget andet har været ramt af nedlukninger og dermed i perioder ingen reel indtjening har haft.

For at afbøde de negative konsekvenser, som coronakrisen har haft på dansk økonomi siden marts sidste år, vil finansminister Nicolai Wammen (S) derfor pumpe ekstra midler ud til erhvervslivet.

Konkret vil ministeren afsætte yderligere 2,4 milliarder kroner til den såkaldte krigskasse, som skal bruges på coronarelaterede udgifter og til at styrke dansk økonomi i 2021. Det skriver Børsen.

Overfor Ritzau påpeger Nicolai Wammen, at dansk økonomi under coronakrisen er sluppet billigere end økonomier i andre lande.

Alligevel er det nødvendigt at afsætte ekstra 2,4 milliarder kroner.

- Vi har set, at dansk økonomi har fået et hårdt slag på grund af coronakrisen.

- Vi er kommet mere nådigt igennem krisen end mange andre lande, men det ændrer ikke ved, at der stadig er en række virksomheder, der kæmper med næb og kløer for at klare sig, siger finansministeren til Ritzau.

Midlerne skal blandt andet gå til oplevelsesindustrien, som omfatter biografer, koncertsteder, forlystelsesparker og en lang række andre kulturtilbud.

- Pengene er også tænkt til den grønne omstilling. Og så er der nogle opgaver i det danske velfærdssamfund i forhold til trivsel.

- Der er brug for, at vi investerer i at komme bedst ud af krisen, og at vi hjælper de virksomheder, som er uden skyld i at coronaen har ramt Danmark og resten af verden, siger finansministeren.

/ritzau/