Wammen vil slanke administration og sikre ældres velfærd

Danske Regioner håber på to milliarder kroner og mener ikke, det er nok at dække det demografiske træk.

Finansminister Nicolai Wammen (S) holder onsdag første møde med regionerne om næste års budget, hvor det største emne er sundhed.

Normalt begynder forhandlingerne i slutningen af april. Valgkamp, regeringsdannelse og sommerferie betyder dog, at forhandlingerne først indledes nu.

- Der er kommet en ny regering, som ønsker at sætte velfærd først, og der er nogle store udfordringer. Vi er meget optaget af, at der kommer flere ældre, men der skal også sendes penge med, så vi kan sikre et godt og velfungerende sundhedsvæsen.

- Den allerstørste opgave er at dække det faktum, at der kommer flere ældre, hvor der er nogle afledte udgifter, siger han.

Den socialdemokratiske regering har været ude med en masse løfter om velfærd i valgkampen, og Wammen har iværksat et kasseeftersyn for at se, hvor mange penge han reelt har med at gøre efter regeringsskiftet. Samtidig skal der komme mest muligt ud af pengene.

- Vi skal have flere penge ud i frontlinjen, hvor patienterne er, og vi skal bruge færre penge på administration, siger han.

Finansministeren forhandler med Danske Regioner, der mener, at regeringen bør finde to milliarder kroner ekstra oven i de 113 milliarder, der i 2019 blev afsat til den del af sundhedsvæsnet, regionerne styrer.

Samtidig er det ifølge regionerne ikke nok at dække det demografiske træk, altså det faktum, at der kommer større udgifter, da der ventes flere børn og ældre i fremtiden.

- Mon ikke det også bliver svært denne gang, men i lyset af valgkampen og ikke mindst de meldinger fra sundhedsvæsnet om behovet, så håber jeg bestemt, regeringen vil være lydhør.

- Når man taler om, at man gerne vil give et løft, der svarer til demografien, så er det nemt, hvis man da kan finde pædagoger eller folkeskolelærer.

- Problemet for os er, at før vi når de overvejelser, skal vi betale udgifter til medicin og nye behandlinger. Derfor er det ikke nok at dække den demografiske udvikling, der er behov for mere end det, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Senere onsdag mødes finansministeren med kommunernes repræsentanter.

/ritzau/