Wammen: VLAK-regeringen brugte ikke de gode tider godt nok

Finansministeren mener, at dansk økonomi kunne have stået endnu stærkere, end det er tilfældet.

Dansk økonomi har det grundlæggende godt. Men den forhenværende regering har efterladt et hul i kassen.

Det er budskabet fra finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet, hvor han præsenterer Økonomisk Redegørelse.

- Først og fremmest skal der sættes en ny retning, efter at de blå partier ikke har brugt de gode tider klogt nok, siger han.

Ifølge S-regeringen har den tidligere regering, VLAK-regeringen, efterladt et hul på 3,5 milliarder kroner i kassen til de offentlige udgifter til blandt andet politi og inddrivelse af skat.

Det kom frem mandag aften, og det vakte undren hos tidligere finansminister Kristian Jensen (V), som afviste regeringens udlægning.

Det er lidt en klassisk øvelse, at en nytiltrådt regering får lavet et såkaldt kasseeftersyn, som viser, at der ikke er så mange penge til rådighed som ventet.

Af Finansministeriets redegørelse fremgår det samtidig, at det offentlige forbrug kan stige med 0,7 procent om et år.

Bruttonationalproduktet skønnes at vokse med 1,7 procent i år og 1,6 procent næste år.

/ritzau/