Weekenden bliver lun og blæsende - kun chance for sol fredag

Ti grader og udsigt til, at vinden kan tiltage.

Sådan lyder spådommen for weekendens vejr fra Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Man får nok ikke solen at se særlig mange steder. Det kan være, at den kommer frem i dag (fredag, red.) i forbindelse med en opklaring vestfra.

- Og så kommer der perioder med regn søndag, siger han.

Det skyldes, at Danmark befinder sig mellem et stort højtryk syd for landet og et lavtryk nord for landet. Det giver en konstant vestlig strømning.

- Når luften kommer fra vest, betyder det, at den har været over nordsøen, og det betyder, at det er mildere luft, der strømmer frem over Danmark, siger meteorologen.

Derfor venter DMI, at temperaturen stiger til mellem syv og ti graders varme om dagen.

- Og så kommer der faktisk ikke til at være stor forskel på dags- og nattetemperaturerne.

Det er "lidt lunt for årstiden", tilføjet Jesper Eriksen.

- Men det er typisk for den danske vinter, at der kommer varme perioder og kolde perioder. Det her er så en varm periode, vi er på vej ind i. Omkring ti graders varme er ret lunt for december, siger han.

Derfor ser det heller ikke ud til, at det bliver en hvid jul, hvis man læner sig op ad de foreløbige udsigter.

- Sneen er væk, og vi forventer op til ti graders varme i weekenden, så skulle det blive hvid jul, skulle kulden komme tilbage med udbredt snefald, og det ser ikke sådan ud.

- Kulden vil dog i perioder komme tæt på Danmark, og det gør, at der kan dannes lavtryk, siger Jesper Eriksen.

Det kan give meget blæsende vejr i dagene op til jul, lyder vurderingen fra DMI.

- Vi kender ikke detaljerne endnu, men det kan muligvis nogle steder give problemer med forhøjet vandstand, siger meteorologen.

