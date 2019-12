Weekenden bliver våd og ruskende

Lørdagen bliver nok weekendens flotteste dag, hvor især det nordlige Jylland kan få en del sol.

Der er fart over feltet i de højere luftlag over Danmark, hvor flere lavtryk fra vest sender regn og rusk ind over landet.

Sne eller frost er der stadig ikke udsigt til, og solen vil kun vise sig sporadisk de kommende dage.

Lørdag bliver nok weekendens mest solfyldte dag. Men også den mest kølige.

Det siger meteorolog Frank Nielsen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

- Det er kraftige strømninger i de højere luftlag, som fører vejrsystemer ind over Danmark i disse dage, siger han.

Natten til fredag er blæst fejet hen over landet.

- Ved en hel del kyster har der været vindstød op til stormende kuling. Så det har været noget af en rusker. Fredag morgen er der fortsat en ganske kraftig vind i de sydøstlige egne, så man skal nok lade paraplyen bliver derhjemme, siger Frank Nielsen.

Fredagen bliver ganske mild for en decemberdag. Mange steder i Jylland får op til ti graders varme. Koldest bliver det på Lolland- Falster og Bornholm med syv grader.

- Vi fik en del regn i nat, men størstedelen af nedbøren har passeret. Fredagen bliver dog også fugtig med småbyger og finregn.

Lørdag falder temperaturerne, men samtidig titter solen frem.

- Det bliver nok weekendens pæneste dag, men ikke særlig prangende. Det klarer op, og det betyder kig til solen. Især det nordlige Jylland kan få pænt med sol, siger Frank Nielsen.

- Vinden vil fortsat være jævn til hård, men det aftager efterhånden. Så lørdag kan være en god dag at bevæge sig udenfor.

Søndag kommer et nyt lavtryk ind fra vest. Dagen begynder med regn mange steder. Senere klarer det op - dog fortsat med byger, og det bliver omkring otte grader varmt.

/ritzau/