Weekenden byder på regn og slud samt mulige snebyger

Fredag og lørdag vil være præget af byger, men sidst på søndagen kan det være, at nedbøren bliver hvid.

Imens julemåneden kommer tættere på, er der nok flere og flere, der håber på, at sneen kommer.

Sidst på søndagen kan det være, at det sker. Inden da vil det danske vejr dog byde på regn og slud.

Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Fredagen vil være præget af byger. Det meste vil vise sig som regn, men i perioder kan det godt slå over i slud - især i Jylland.

Derudover er forventningen, at der kommer færre byger i resten af landet.

Ellers bliver det en "forholdsvis skyet dag". I perioder vil der være mulighed for lidt sol, og temperatuerne vil ligge på to til seks graders varme. Der vil være koldest i Nordjylland og varmest ude ved kysterne.

Det forventes ikke, at det eventuelle slud kommer til at lægge sig.

- Men der er dog her i morgentimerne og først på formiddagen risiko for glatte veje, på grund af at vi har haft meget fugtigt vejr de sidste par dage, så vejbanerne fryser nogle steder, siger Trine Pedersen.

Når det bliver lørdag vil der nok komme flere byger sammenlignet med fredag. De vil være mere "jævnt fordelt" ifølge den vagthavende meteorolog.

Temperaturene vil både natten til lørdag og søndag være mellem lige under frysepunktet til tre til fire plusgrader.

Trine Pedersen oplyser desuden, at man skal være opmærksom på risiko for glatte veje.

Søndag kommer der også byger, og luften bliver "koldere og koldere", fortæller hun.

- Vinden drejer længere og længere op mod nordøst. Vi nærmer os mere og mere generelt slud i bygerne. Måske endda sne hvis vi er meget heldige sidst på søndagen.

Det er dog svært at sige, om sneen bliver liggende. Snebygerne bliver især dannet ud over Kattegat.

Selv om mandag bliver en kold dag, kan det også blive den flotteste.

- Der kommer sol, og det bliver klart og så måske kombineret med, at der ligger lidt sne rundt omkring, siger Trine Pedersen.

Tirsdag vil der komme skyer og mere udbredt regn.

/ritzau/