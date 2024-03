Weekenden giver lavere temperaturer men flere solstunder

Weekenden byder på en blanding af sol, skyer og byger, og lørdag ser ud til at få det bedste vejr.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholdt tidligt fredag morgen.

- Lørdag er nok den dag med bedst solchance. Så hvis man finder sig en lækrog, tænker jeg, at det godt kan føles behageligt. Men det er lidt køligere temperaturer, så rigtigt forårsvejr vil jeg ikke betegne det som, siger hun.

Fredag starter ud i det våde hjørne med regn i perioder, men i løbet af dagen vil det klare op fra nordvest. Det vil senere på dagen holde tørt, og solen vil kigge frem mange steder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Temperaturen vil i dag komme op mellem 6-11 grader. Det bliver lidt mere blæsende, men alt i alt har vi en dejlig eftermiddag i vente, siger meteorologen.

Årsagen til fredagens regn er en koldfront, der ligger tværs over Danmark. Den betyder for resten af weekenden, at temperaturerne vil forblive i den lavere ende.

- Efter den her koldfront er det sjovt nok kold luft, der strømmer ned over os, og det bliver også mere klart.

Lørdag vil temperaturerne ligge på 5-9 grader. Dagen vil byde på en blanding af sol og skyer - men primært sol.

Søndag falder temperaturen lidt til 4-8 grader.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Søndag bliver lidt mere skyet. Begge dage bliver med en del byger, og søndag kan de indeholde hagl, siger Anja Bodholdt.

Den kolde luftmasse og det klare vejr, der følger koldfronten, øger også sandsynligheden for nattefrost. Om den viser sig i weekenden, er Anja Bodholdt dog ikke sikker på.

- Jeg tør ikke sige, om vi kommer ned på nattefrost i weekenden, men det gør vi nok natten til mandag, siger hun.

/ritzau/