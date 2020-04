Weekenden står på sol og op mod 15 graders varme

Efter en fredag med blæst, hagl og slud kan termometeret i weekenden nå de tocifrede tal, spår DMI.

De tiltrængte gåture udenfor under coronakrisen bliver ekstra rare i den kommende weekend.

Her får Danmark temperaturer op mod 15 grader, siger meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen fredag morgen.

- Fredag bliver en typisk forårsdag med frisk til hård vind fra vest. Men lørdag og søndag bliver vejret noget flottere og lunere, siger Lars Henriksen.

Før det lune forårsvejr kan nydes i weekenden, skal fredagens noget blæsende vejr overstås.

Her kan der kommer kraftige vindstød med kuling, og der vil komme byger med enten hagl eller slud, siger Lars Henriksen.

- Der vil være lidt eller nogen sol i hele landet med temperaturer mellem fire og otte grader. Vejret bliver bedst i Nordjylland, hvor det også bliver mest tørt og solrigt, siger han.

Lørdag stiger temperaturen til op mellem seks og ni grader, og det bliver overvejende pænt vejr, siger Lars Henriksen.

Forårsfornemmelserne kulminerer søndag, hvor temperaturen kan nå 15 grader, og hvor der kommer en hel del sol.

Det kan de varmehungrende danskere takke et højtryk øst for Danmark for, siger Lars Henriksen.

- Et højtryk begynder i weekenden at gå syd om Danmark og østpå. Når højtrykkene ligger øst for Danmark, pumper de varm luft op fra syd.

- Og nede i Europa er landene begyndt at få varmere vejr, siger Lars Henriksen.

Varmen vil fortsætte mandag, hvor termometeret kan nå de 20 grader.

/ritzau/