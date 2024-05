Wegovy er en gevinst for sundhedsvæsenet, men ikke en holdbar løsning for den enkelte

Mange brugere af vægttabsmedicinen Wegovy tager ikke højde for vægttabets psykologiske aspekter og ender derfor med at tage de tabte kilo på igen. Dog ser medicinen ud til at være en gevinst for sundhedsvæsenet, vurderer ekspert