Wegovy er på kort tid blevet dominerende vægttabsmiddel

Wegovy er på få måneder blevet det dominerende lægemiddel til vægttab i Danmark.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

Antallet af personer, der har indløst recept på vægttabsmidlet Wegovy, er fra februar til marts steget med 49 procent.

I februar 2023 var der 25.360 personer i Danmark, der indløste recept på midlet. I marts steg det til 37.710 personer.

- Der er tale om en markant udvikling. Wegovy er på få måneder blevet det dominerende lægemiddel til vægttab i Danmark, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen.

Midlet blev godkendt til salg i Danmark i december sidste år.

Det er Novo Nordisk, der har udviklet lægemidlet med det aktive stof semgalutid.

Det fås som penne, patienten sprøjter ind under huden en gang om ugen.

Det virker ved at mindske fornemmelsen af sult.

Det kræver en recept fra lægen at få medicinen, der skal hjælpe svært overvægtige med at tabe sig.

Midlet er godkendt til behandling af personer med et bmi over 30 eller et bmi på 27 i kombination med følgesygdomme som blandt andet diabetes.

Studier har vist, at Wegovy kan få overvægtige til at tabe sig op til 17 procent efter cirka et år.

Der er dog også bivirkninger forbundet med brug af midlet. De hyppigste er hovedpine, kvalme, opkast, forstoppelse og mavesmerter.

Der gives ikke tilskud fra det offentlige til køb af Wegovy.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan dog få tilskud til medicinen.

Men efterspørgslen er steget så meget, at man overvejer at stoppe for den mulighed.

Det sagde administrerende direktør Allan Luplau 23. marts til DR.

- Det kan betyde, at vi skal reducere eller helt fjerne tilskuddet, sagde han.

Hvis sygeforsikringen ændrer muligheden for at få tilskud, kan det tidligst ske ved årsskiftet 2023/2024.

Det koster årligt mellem 17.000 og 31.000 kroner at bruge Wegovy.

Alt efter, hvilken gruppe man hører under i Sygeforsikringen Danmark, kan man få 25 til 50 procent i tilskud.

Cirka 900.000 danskere er ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen svært overvægtige.

