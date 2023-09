Nedstemt Weiss kritiserer afstemning: Vi leger demokrati

Pernille Weiss (K), der lørdag har tabt en afstemning om at komme på De Konservatives opstillingsliste til valget til Europa-Parlamentet næste år, er stærkt utilfreds med den måde, afstemningen er foregået på.

Der skulle stemmes om at sende hende på listen som et ændringsforslag, hvilket krævede, at hun fik mere end 50 procent af stemmerne.

- Selve afstemningsmetoden synes jeg faktisk ikke, er helt fair, siger hun.

- Det er lidt, som om vi leger demokrati, men det er det i virkeligheden ikke, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Weiss er blevet indstillet af den konservative vælgerforening på Fanø. Det havde været mere fair, siger hun, om der havde været en direkte afstemning om spidskandidaturet mellem hende og Niels Flemming Hansen, der er endt som spidskandidat.

440 stemte nej til at sende Weiss på listen, mens 145 stemte ja til at give hende chancen. De 145 stemmer er hun glad for.

- Resultatet siger meget tydeligt, at der er lige knap en fjerdedel, der gerne vil have mig et eller andet sted på listen. Det er jeg naturligvis personligt glad for.

Hun agter at blive i partiet og siger, at hun vil passe sit arbejde i Europa-Parlamentet.

- Jeg skal fokusere på at passe det mandat, jeg startede på i 2019, og så skal jeg lave noget andet efter næste sommerferie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trods nederlaget fortryder Weiss, der har mødt hårde beskyldninger om grænseoverskridende adfærd, ikke noget.

Hverken omkring hendes ledelse eller forløbet ellers.

- Nej, det gør jeg ikke, siger hun.

/ritzau/