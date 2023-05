WHO rykker europæisk kontor til København fra Moskva

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) flytter sit europæiske kontor for ikke-smitsomme sygdomme fra Moskva til FN-byen i København.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er medlemslandene i den europæiske region af organisationen, der står bag beslutningen.

Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister, mener, at det er en nødvendig beslutning.

- Med Ruslands aggression og uacceptable invasion af Ukraine kan vi ikke have et vigtigt WHO-kontor med base i Moskva, siger hun i pressemeddelelsen.

Organisationens europæiske hovedkvarter ligger i forvejen i Danmarks hovedstad.

Dermed understreger flytningen "Danmarks styrkeposition og engagement i det globale sundhedsarbejde", mener Sophie Løhde.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) fortæller, at formålet med flytningen er at give WHO bedre betingelser for "sit vigtige arbejde".

- Det glæder mig, at vi nu i den europæiske medlemskreds har truffet en beslutning om at flytte kontoret til København, siger han i pressemeddelelsen.

- Danmark tager sammen med en række ligesindede lande ansvaret på sig og finansierer flytningen og kontorets arbejde.

Ministeriet oplyser til Ritzau, at man endnu ikke har fastlagt en præcis dato for flytningen.

Kontoret arbejder for at forbedre overvågning, forebyggelse og behandlingen af ikke-smitsomme sygdomme, herunder diabetes, kræft og hjertekarsygdomme.

Formålet er at reducere for tidlig død som følge af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel inden 2030.

Organisationen er opdelt i seks regionale kontorer. Danmark er med i den europæiske region, som består af 53 medlemslande.

WHO blev stiftet i 1948 og består samlet set af 194 medlemslande.

