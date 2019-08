World Skills går langt tilbage i historien

* World Skills, der også er kendt som verdensmesterskabet for elever på erhvervsuddannelser og unge håndværkere, finder sted hvert andet år og afholdes i 2019 i den russiske by Kazan.

* Deltagerne dyster fra 23.-26. august. Derefter voterer dommerne, og 27. august annonceres vinderne.

* Et forstadium til World Skills blev skabt i 1950, hvor Madrid afholdt en mindre turnering for håndværkere. Idéen udsprang af mangel på håndværkere i Europa efter Anden Verdenskrig.

* Danmarks landshold hører under organisationen Skills Denmark, der arbejder for at fremme interessen for erhvervsuddannelser.

* Skills Denmark får 40 procent af sin støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

* Danmark fik sit hidtil bedste resultat ved World Skills i 2017. Det blev til en samlet tiendeplads og bronzemedaljer til landbrugsmaskinmekaniker Søren Lykke Døssing og kok Christian Wellendorf.

Kilder: Skills Denmark og World Skills.

/ritzau/