WWF: Vildsvinehegn skader andre dyrearter i grænselandet

Efter sommer kommer der ved grænsen et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt vildsvinehegn.

Det har vakt kritik, at Danmark vil opføre et hegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Det skal fremover hindre vildsvin i at komme til Danmark og dermed sikre den danske svinebestand mod afrikansk svinepest.

Hegnet bekymrer blandt andet Verdensnaturfonden, WWF, der lufter sin bekymring i et åbent brev.

- Det er med stor bekymring, at de nationale WWF-kontorer i Danmark og Tyskland har hørt om den danske regerings planer om at bygge et hegn mellem den fælles dansk-tyske grænse.

- Hegnet vil også have skadelig effekt på andre arter, lyder det i brevet.

Ifølge WWF vil hegnet få indflydelse på livet for ræve, dådyr, den grå ulv, den europæiske hare og oddere.

Efter sommer i år kommer der ved den dansk-tyske grænse et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt hegn, der skal forhindre vildsvin i at bringe svinepesten ind.

WWF anerkender den potentielle fare, som svinepest udgør. Men hæfter sig ved, at der ikke er nogen dokumentation for, at et hegn skulle være effektivt.

Eksempelvis er vildsvin dygtigere svømmere og kan således krydse fjorden ved Flensborg eller bruge de almindelige veje.

- Spredning af afrikansk svinepest til svinebedrifter er knyttet til menneskelige aktiviteter og ikke til vildsvin, skriver WWF videre i brevet.

Det kan for eksempel ske ved at smide mad inficeret med svinepest i naturen eller ved at fodre svin med maden.

Kristian Møller, institutdirektør og afdelingschef fra DTU, har dog tidligere sagt, at det er vildsvin, der udgør den største smittekilde.

Knap 80 millioner kroner kommer vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse til at koste. Hegnet bliver ikke permanent.

Da planerne om at opføre vildsvinehegnet langs grænsen blev offentliggjort, vakte det hurtigt begejstring i Dansk Folkeparti.

Partiet håbede dog på, at der kunne lægges et par meter oveni for at styrke den midlertidige grænsekontrol rettet mod illegal indvandring.

/ritzau/