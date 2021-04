X Factor-vinderen Solveig slår fast: Jeg vil lave mit eget

Den 15-årige folkeskoleelev er helt overrumplet og har ikke helt styr på, hvad hovedpræmien egentlig lyder på.

15-årige Solveig sang sig fredag aften det sidste stykke ind i tv-seernes hjerter og kan derfor kalde sig X Factor-vinder anno 2021.

Den unge folkeskoleelev fra Hvidovre har svært ved at finde ord for den musikalske triumf efter finalebraget.

- Jeg fatter ikke rigtigt noget. Det er både virkelig vildt og underligt. Alt det, vi havde øvet, gik godt, siger Solveig og fortsætter:

- Jeg er superglad. Især fordi det har været en god dag, og de andre deltagere har været her, hvilket var hyggeligt.

Med sejren følger ikke kun titlen og æren, men også hovedpræmien.

I år lyder den på en pladekontrakt med Universal Music Group.

Oven i hatten får hun udstyr til et professionelt hjemmestudie, en skræddersyet workshop i London og en session med selveste skaberen af "X Factor", Simon Cowell.

Men Solveig har efter showet ikke helt styr på, hvad det egentlig er, hun har vundet.

- Jeg har helt alvorligt ikke tænkt, at jeg skulle forholde mig til det. Jeg skal lige starte med at finde ud af, hvad det betyder at have et pladeselskab, fortæller hun og fortsætter så:

- Jeg vil fremadrettet bare gøre det, jeg har lyst til. Hvis jeg har lyst til at skrive en sang, så gør jeg det, siger vinderen.

I finalen endte Solveig med at stå over for bookmakernes første favorit, Nikoline Steen Kristensen, som også havde Oh Land som musikalsk coach.

Oh Land kunne sagtens have set begge sine unge solister vinde, men er glad på Solveigs vegne, fordi de sammen havde udset sig utraditionelle sange.

- Jeg er ekstra stolt, fordi vi har taget mange smalle valg og styret uden om opskriften på at vinde, lyder det fra Oh Land.

- Vi har testet en masse sange af og har kun valgt dem, der var bedst til hende. Ikke de største eller dem, der er mest oppe i tiden, siger hun efter showet.

Solveig var fredag på scenen tre gange, og som sin vindersang sang hun "Cranes In the Sky" af den amerikanske sangerinde Solange, som er søster til verdensstjernen Beyoncé.

Solveigs coverversion af "Cranes In the Sky" bliver udgivet som single.

Til forskel havde Nikoline Steen Kristensen derimod fået skræddersyet - eller skrædder-skrevet så at sige - sin helt egen sang.

- Det første nummer, som skal være mit, skal også være mig, der har skrevet det, fastslår Solveig.

- Det skal ikke være skrevet til mig under "X Factor" med en masse pres og for at passe ind i et specielt format, understreger den nyslåede vinder.

Nu når musikprogrammet er færdig, skal Solveig hjem til Hvidovre og gøre sin folkeskole færdig.

Det bliver en stor omvæltning for hende at forlade X Factor-boblen, men hun er også træt efter mange ugers intens musikalsk udfoldelse.

- Det bliver mærkeligt, men også rart. Jeg er drænet. På en måde tror jeg, at det passer perfekt, fordi i denne uge har jeg ligesom kørt på det sidste energi, slutter hun.

TV2 har allerede afsløret, at "X Factor" vender tilbage med en ny sæson i 2022.

/ritzau/