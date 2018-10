Kurvemageri lukker efter 70 år: ”Når man bliver gammel, laves der om på tingene”

Gennem to generationer har et kurvemageri hørt hjemme i bybilledet i Kongens Lyngby nord for København. Nu skiftes butikslokalerne ud med en internetadresse, og en familie ser tilbage på sit livsværk

”Alt skal væk,” står der i butiksvinduet, og trods den kolde efterårsluft er døren på vid gab. Dankortmaskinen skriger fra disken, utilfreds med en kundes dankort.

”Er I virkelig ved at lukke?” spørger kunder med jævne mellemrum, når de stikker hovedet ind for at hilse på.

På hovedgaden i Kongens Lyngby nord for København ligger der en kurvemager med forretning og værksted. I 70 år har den solgt og repareret fletteværk som kurve og stole. Men nu er det slut. Butikkens ejer, den 57-årige Marie Skinbjerg, har valgt at sige lejemålet op og fortsætte med værksted og engrosforretning fra en adresse i Greve.

Hun har selv haft butikken i 33 år, siden hun overtog den efter sine forældre. Hendes 86-årige mor, Lena Poulsen, hjælper stadig til, og sammen holder de kurvemageriet i live ved at reparere stole i butikken hver dag. I sine sorte gummisandaler trisser Lena Poulsen rundt i butikken efterfulgt af en kunde, der er på jagt efter et kludetæppe. Hendes briller ryger af og på, alt efter om hun skal se eller pege med dem.

”Hvad er der nu med den maskine,” sukker hun og går hen mod dankortapparatet, der af uvisse årsager stadig brokker sig.

Hendes nu afdøde mand, Knud Skinbjerg, startede forretningen for omkring 70 år siden. Et præcist årstal er svært at definere, for det begyndte med en enkelt kurv, så én til, så salg fra torvet, og til sidst var der pludselig en hel butik og en familie, der har levet af den siden.

I begyndelsen lavede de næsten alt selv. Kurve, vugger, stole. I dag importerer butikken varer fra udlandet og fokuserer på stolereparationer.

Knud Skinbjerg var ikke en åbenlys kandidat til at mestre håndværket. Han blev i 1917 født i Klokkerholm cirka 25 kilometer nord for Aalborg. Som 16-årig forlod han bondefamilien og løj sig lidt ældre, så han kunne få arbejde som karl. En dag besluttede han ifølge Marie Skinbjerg, at ”Nordjylland kunne rende ham,” hvorefter han som helt ung drog alene til København.

Han var ikke kurvemager, men fandt ud af at blive det. Han var gift med en anden kvinde, inden han mødte Lena Poulsen, og historien melder, at hun en dag kom hjem med en cykelkurv, til hvilken Knud Skinbjerg uimponeret sagde, at sådan én kunne han da også lave. Og sådan gik det.