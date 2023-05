Krisen er punkteret, og et spørgsmål presser sig på. Var afskaffelsen af store bededag et fupnummer?

Morgensamling byder velkommen til et nyhedsoverblik, der i høj grad kommer til at kredse om Christiansborg.

Vi starter hos statsminister Mette Frederiksen, der efter fire år på posten langt om længe skal på statsbesøg i USA. Hun tager til Det Hvide Hus for at møde Joe Biden på grundlovsdag, mandag den 5. juni.

Ifølge Statsministeriet skal Joe Biden og Mette Frederiksen blandt andet tale om det dansk-amerikanske samarbejde, den fortsatte støtte til Ukraine og forventningerne til Nato-topmødet i juli.

Især sidstnævnte bliver interessant, for Mette Frederiksen har tidligere været i spil som Natos næste generalsekretær. Rygterne blev dengang dysset ned, da Mette Frederiksen endnu ikke havde besøgt USA’s præsident, men det ser altså ud til at ændre sig nu.

Penge løser ikke problemet

Vi dvæler ved Mette Frederiksen for en stund, for i går præsenterede hun og resten af SVM-regeringen en ny sundhedspakke, der blandt andet skal tage hånd om de akutte problemer med ventelister, som sagerne om fejlorienterede kræftpatienter har bragt for dagen.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Sundhedsudgifterne bliver øget med intet mindre end fem milliarder kroner, og det kan måske vække undren, når man tænker på det krisebillede, som regeringen tegnede, da de præsenterede den noget mere sparede finanslov for en måned siden. Det hænger ifølge Kristeligt Dagblads politiske redaktør sammen med, at en ny oversigt fra Finansministeriet har vist, at dansk økonomi er langt stærkere end hidtil antaget. Men penge løser næppe alle sundhedsvæsenets problemer.

Hvorfor blev store bededag afskaffet?

At landet tilsyneladende går imod bedre tider rent økonomisk er en glædelig nyhed. Men det har også fået flere til at undre sig, og et spørgsmål er efterhånden begyndt at presse sig på. For var det overhovedet nødvendigt at afskaffe store bededag?

Ifølge De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, viser de nyeste tal, at det var “et stort fupnummer” at afskaffe helligdagen. Han siger til TV 2, at regeringen burde overveje at sige undskyld til danskerne og genindføre store bededag. Det samme siger Pelle Dragsted (EL), som vurderer, at regeringens krisefortælling er blevet punkteret.

Ny lov om misbrug i kirken

Og vi tager lige en sidste nyhed fra det politiske Danmark. Folketinget vedtog i går en ny lov, der betyder, at religiøse ledere fremover kan straffes, hvis de misbruger deres position til at få sex. Loven, som sigter mod at stille ofre bedre, har været undervejs, siden en præst i en aarhusiansk frikirke blev anklaget for seksuelle krænkelser i 2020 uden nogensinde at blive straffet.

Sagen fik dengang flere organisationer og politikere til at efterlyse ny lovgivning, og siden da har flere nye sager også pustet til ilden. Og nu er der altså langt om længe en ny lovgivning på plads. Men hvad vil loven betyde i praksis, og hvordan reagerer det kirkelige Danmark? Bliv klogere i dagens avis.

Tre korte fra udlandet

Florida-gurvernør Ron DeSantis annoncerer ifølge BBC sit kandidatur som republikansk præsidentkandidat i nat klokken 12 dansk tid. Det kommer angiveligt til at foregå på Twitter i en samtale med ejeren af det sociale medie, Elon Musk.



Den sydvestlige russiske region Belgorod har mandag og tirsdag været under angreb. Ifølge regionens guvernør drejer det sig om sabotører fra Ukraine, der har krydset grænsen. Men Ukraine afviser ifølge DR at stå bag angrebet og peger i stedet på russiske regimemodstandere.



Den forhenværende britiske premierminister Boris Johnson er blevet henvist til politiet efter nye anklager om lovbrud under coronanedlukningen. Det skriver Reuters. Påstande om fester og brud på coronarestriktioner var en af hovedårsagerne til, at Boris Johnson måtte trække sig fra posten som premierminister sidste år.

Elefanter nyder vores opmærksomhed

Det har ofte været til debat, om det er etisk forsvarligt at holde dyr fanget i zoologisk haver for vores egen underholdnings skyld. Men det er tilsyneladende ikke alle dyr, som har noget imod publikums opmærksomhed.

Et nyt studie viser ifølge BBC, at især elefanter nyder godt af den sociale interaktion med gæster i zoo. Studiet viser, at deres kedsomhed falder, mens deres sociale behov bliver opfyldt, når besøgende kommer forbi. Det samme gælder blandt andet isbjørne, geparder og pingviner, mens pungdyr og pindsvin har sværere ved gæsternes opmærksomhed.