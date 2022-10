Yadvinder Singh: Jeg tror, at mudderkast øger politikerleden

Du stiller op for partiet Frie Grønne. Hvorfor gik du ind i politik, Yadvinder Singh?

Den dag jeg sad over for en potentiel arbejdsgiver, som spurgte, om mit skæg var kulturelt eller religiøst, tænkte jeg, at nok var nok. Vi får hele tiden at vide, at vi skal tage en uddannelse, engagere os i fodbold eller anden sport og lave frivilligt arbejde. Men når man gør det og alligevel får spørgsmål som 'er dit skæg kulturelt eller religiøst', vurderes man ud fra fordomme. I 20 år har jeg oplevet racismen vokse. Ikke så meget blandt almindelige borgere, for jeg mener ikke, at Danmark er et racistisk land, men fra politikere, som bruge en retorik, der gør ondt. Det vil jeg gerne være med til at ændre på.