Ydelseskommission skal nytænke kontanthjælp

* En såkaldt Ydelseskommission har fået 12 måneder til at nytænke kontanthjælpssystemet, så det tager mere hensyn til børnefamilier.

* Samtidig skal et nyt system ikke koste mere end det nuværende, der skal være incitament til at tage et arbejde, og det skal ikke mindske beskæftigelsen.

* Formanden for kommissionen er professor Torben Tranæs. Han er forskningsdirektør i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Han er desuden medlem af Det Økonomiske Råds Formandskab, som han dog udtræder af for at vie sin tid til kommissionsarbejdet.

* De fem øvrige medlemmer af Ydelseskommissionen er:

Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune og tidligere minister.

Jon Kvist, professor ved Roskilde Universitet.

Jytte Andersen, tidligere minister og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, Vive.

Mette Ejrnæs, professor i økonomi ved Københavns Universitet.

