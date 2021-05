Ydelseskommissionen

* Regeringen har nedsat en kommission til at gentænke kontanthjælpssystemet.

* Ydelseskommissionens arbejde begyndte i januar 2020, og konklusionerne er nu lige på trapperne.

* Medlemmerne tæller flere personer med kompetence på det social- og beskæftigelsespolitiske område - heriblandt forskningsdirektøren i forskningscenteret Vive, en professor fra Roskilde Universitet og borgmesteren i Helsingør Kommune.

* Her ventes den at komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, hvor der tages hensyn til børnefamilier, således at "alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold". Ligesom der skal være en klar økonomisk gevinst ved at arbejde.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/