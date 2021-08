Yderligere 1024 personer er konstateret smittet

Der er det seneste døgn registreret 1024 smittetilfælde i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det daglige antal coronasmittede er derfor fortsat stabilt omkring de 1000, som det har været i en måneds tid.

80.293 PCR-test er analyseret siden fredag, og det giver en positivprocent på 1,28, hvilket er det samme som fredag.

Antallet af indlagte med coronavirus er fortsat 115 personer. Der har været 30 nye indlæggelser, mens 30 personer er blevet udskrevet.

11. august rundede indlæggelsestallene de 100 igen efter godt to måneder med under 100 indlagte.

Af de 115 patienter er 15 på intensivafdeling, mens syv af dem får hjælp af en respirator.

Det daglige smittetal og indlæggelsestal har i flere uger været stabilt, og det vidner om, at der ikke er grund til bekymring, siger Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

Hun hæfter sig dog ved, at mange børn og unge fortsat ikke er vaccineret mod covid-19, og derfor må man forvente, at smitten vil cirkulere blandt de 10-19-årige.

- Det betyder, at der er en stor gruppe børn og unge, som nu er begyndt i skole, og det vil give noget mere uro, når der er smitte i skoler og institutioner.

- Der har forældrene jo selvfølgelig noget at skulle have sagt, i forhold til om de synes, at deres børn skal vaccineres. Men man må jo sige, at når de ikke er vaccineret, så bliver det ved med at køre rundt, siger Åse Bengård Andersen.

Men heller ikke smitte blandt de unge bør give anledning til dybe panderynker i øjeblikket, lyder det.

- Jeg forventer ikke, at det løber løbsk på nogen måde, men man kan sige, at det er så et problem, vi vil blive ved med at have og slås med et langt stykke hen på efteråret, og det er et problem, som vi godt kunne reducere ved at vaccinere flere, siger hun.

- Jeg er ikke bekymret, men jeg synes, vi godt lige kunne tage et ekstra livtag med og få trykket endnu længere væk, siger hun.

Der er registreret ét dødsfald mere, mens der i løbet af det seneste døgn er givet cirka 3400 vaccinestik.

/ritzau/