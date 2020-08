Smitten spreder sig: Yderligere 112 ramt af corona i Danmark

Smittetallene fortsætter med at stige i Danmark. Antallet af indlagte falder dog med én til 23

Det seneste døgn har der været yderligere 112 bekræftede tilfælde af covid-19 i Danmark. Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut.

Dermed er tallet stigende, efter at der tirsdag blev bekræftet 77 nye tilfælde.

Det er det højeste antal dagligt registrerede smittetilfælde siden 8. maj, hvis der ses bort fra mandage, hvor der også offentliggøres smittetal for den foregående weekend.

8. maj blev registreret 135 nye tilfælde af coronavirus, mens otte personer smittet med virusset afgik ved døden.

- Det her kalder på handling fra alle danskere - vi skal virkelig tage alvorligt, at corona stadig er her, siger Søren Riis Paludan, der er professor i virologi ved Aarhus Universitet.

- Lige nu er det "kun" smittede, men det ændrer sig snart til indlagte, lyder det.

Af onsdagens nye bekræftede smittetilfælde er 42 registreret i Aarhus Kommune, der har været hårdt ramt af coronavirus den seneste tid.

Sidste uge blev der her registreret 78 nye tilfælde af covid-19, og af dem er i hvert fald 61 blandt personer med somalisk herkomst.

I Ringsted Kommune, hvor der har været et smitteudbrud på et slagteri, er der konstateret 13 nye smittetilfælde det seneste døgn.

Det lokale udbrud har fået Ringsted til at øge sit antal af isolationspladser for borgere, der har behov for at isolere sig, fra to til ti.

Onsdag er 23 indlagt på de danske sygehuse, hvilket er én færre end tirsdag. Antallet af indlagte på intensiv er også faldet med én. Begge er i respirator.

Der er onsdag ikke registreret yderligere dødsfald. I alt 616 personer, der har været smittet med covid-19, er afgået ved døden i Danmark.

Der har nu været i alt 14.185 bekræftede smittede med coronavirus. Af dem har 12.753 overstået infektionen.

Der er foretaget samlet set 1.629.692 coronatest i Danmark. I alt er 1.207.838 personer blevet testet, da nogle er blevet testet flere gange.

/ritzau/