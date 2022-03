Yderligere 12.225 PCR-prøver er coronapositive

På landets hospitaler stiger det samlede antal indlagte, der er testet positive for corona, med 88 til 1644.

Det seneste døgn har 12.225 PCR-prøver vist et positivt svar for corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Smittetallet er faldet støt de seneste uger. For 10 dage siden lå de daglige smittetal over 20.000, mens der for 18 dage siden var 30.000 nye bekræftede tilfælde per døgn.

- Vi er på vej ned (ad smittekurven, red.), siger Eskild Petersen, der er professor emeritus ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

Han forventer, at det daglige smittetal vil falde yderligere den kommende tid.

De positive prøver er fundet blandt i alt 43.501 PCR-prøver, der er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at cirka 28 procent af de foretagne PCR-prøver har vist et positivt svar. Positivt forstået på den måde at den testede har været coronasmittet.

Ud af de 12.225 positive prøver er der 584 tilfælde, hvor den smittede også før har været testet positiv for corona med en PCR-test.

På landets hospitaler er der mandag indlagt 1644 patienter med corona. Det er 88 flere end søndag.

Corona er ikke nødvendigvis årsagen til indlæggelsen. For eksempel kan en patient være indlagt med et brækket ben og samtidig være coronasmittet.

Ud af de 1644 indlagte er 37 af dem indlagt på intensiv. Og af dem er der 15 personer, der får hjælp af en respirator.

Selv om antallet af nye smittetilfælde er dalet, er antallet af indlagte og intensivpatienter nogenlunde stabilt. Det vil dog også falde snart, vurderer Eskild Petersen.

- Der går nogle uger, fra det daglige smittetal har toppet, før indlæggelser og dødsfald virkelig begynder at falde. Så det har vi stadig til gode. Men der er ingen tvivl om, at det her er på retur nu, siger han.

Yderligere 37 personer er registreret døde. Det er ikke sikkert, at coronavirus er dødsårsagen.

SSI har tidligere vurderet, at omkring halvdelen af dødsfaldene skyldes andre årsager end corona.

En person tæller med i statistikken over coronarelaterede dødsfald, hvis vedkommende er testet positiv for corona i en PCR-test, inden for 30 dage før døden indtræffer.

/ritzau/